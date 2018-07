Neues Polizeipräsidium Mönchengladbach offiziell eingeweiht

Mönchengladbach (ots) - Die Original-Pressemitteilung mit Fotos finden Sie unter https://www.blb.nrw.de/BLB_Hauptauftritt/Presse/1807041/index.php

Im Beisein des nordrhein-westfälischen Innenministers Herbert Reul hat der Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW (BLB NRW) der Polizei offiziell ihr neues Präsidiumsgebäude in Mönchengladbach übergeben. In einem Festakt überreichten Geschäftsführerin Gabriele Willems sowie die Duisburger Niederlassungsleiterin Dorothee Heinkel vom BLB NRW den symbolischen Schlüssel für das neue Gebäude an der Krefelder Straße 555 in Mönchengladbach-Neuwerk.

Eines der modernsten Polizeipräsidien NRWs wird nun an der Krefelder Straße im Stadtteil Neuwerk offiziell in Betrieb gehen. Mit einer symbolischen Schlüsselübergabe am Mittwoch, 4. Juli 2018, hat der Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW (BLB NRW) den Neubau an die Polizei übergeben. Auf rund 23.400 Quadratmetern Grundfläche hat der Bau- und Liegenschaftsbetrieb des Landes moderne und funktionale Arbeitsplätze für 760 Polizistinnen und Polizisten geschaffen. Ein Spitzengebäude, das speziell für Polizei-Bedürfnisse geplant wurde. Für den Neubau sind über 70 Millionen Euro für vorbereitende Maßnahmen und für die Baumaßnahme investiert worden.

Zum Projekt gehörten auch Erschließungsarbeiten

Die bisher landwirtschaftlich genutzte Fläche wurde durch den BLB NRW infrastrukturell erschlossen. Als Bauherr hat der Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW eine neue Zuwegung mit Ampelkreuzung, Geh- und Radwege, Bushaltestellen sowie neue Abbiegespuren für die B57 (Krefelder Straße) und die L390 (Dammer Straße) realisiert.

Der Präsidiumsbau überzeugt durch klare Gliederung und Barrierefreiheit

Der fünfgeschossige, 160 Meter lange Neubau weist eine klare Gliederung auf. Eine teilflächige blaue Glasfassade ziert das Logo und lässt es nach Lichteinstrahlung besonders erstrahlen. Zur Krefelder Straße hin liegt der barrierefreie Haupteingang. Einige Meter links neben dem Hauptportal gibt das gläserne Treppenhaus einen freien Blick auf den großen Innenhof - auch eine öffentliche Kantine mit rund 220 Plätzen findet dort Platz. Seitlich und hinter dem Gebäude stehen insgesamt 441 Parkplätze zur Verfügung.

Die Entwurfsplanung für das Gebäude stammt vom Generalplaner fps aus Oberhausen.

"Das neue Polizeipräsidium wurde exakt auf die Ansprüche seiner zukünftigen Nutzer zugeschnitten und bietet nun bestmögliche Arbeitsbedingungen in einem vielseitigen und immer schwierigeren Aufgabenfeld", so Gabriele Willems, Geschäftsführerin des BLB NRW. Ihre Kollegin Dorothee Heinkel, Leiterin der Duisburger Niederlassung des BLB NRW, betont, "wir sind sehr stolz und freuen uns, dass wir in Mönchengladbach nun ein Polizeipräsidium mit Strahlkraft übergeben haben".

Neubau vereint die verschiedenen Organisationseinheiten unter einem Dach

Mit Ausnahme der Hauptwache im Stadtteil Rheydt, der Bezirksdienststellen und der Bürgeranlaufstelle am Alten Markt werden alle Organisationseinheiten am neuen Standort zusammengeführt. Außerdem wurde noch Raum für den Führungs- und Lagedienst der Leitstelle, die eigentliche Polizeiwache Mönchengladbach und den Polizeigewahrsam geschaffen. Die Kriminaltechnische Untersuchung, die Fortbildungsstelle, der polizeiärztliche Dienst, die Diensthundestaffel sind somit nun vereint.

Über den BLB NRW

Der BLB NRW ist Eigentümer und Vermieter fast aller Immobilien des Landes Nordrhein-Westfalen. Mit mehr als 4.100 Gebäuden, einer Mietfläche von etwa 10,2 Millionen Quadratmetern und jährlichen Mieterlösen von rund 1,3 Milliarden Euro verwaltet der BLB NRW eines der größten und anspruchsvollsten Immobilienportfolios Europas. Seine Dienstleitung umfasst unter anderem die Bereiche Entwicklung und Planung, Bau und Modernisierung sowie Bewirtschaftung und Verkauf von technisch und architektonisch hoch komplexen Immobilien. Der BLB NRW versteht sich als Vorbild für ein zukunftsfähiges Immobilienmanagement.

In der partnerschaftlichen und transparenten Zusammenarbeit mit seinen Kunden - Hochschulen, Finanzverwaltung, Polizei, Justiz und Justizvollzug - setzt der BLB NRW die bau- und klimapolitischen Ziele des Landes um. Darüber hinaus plant und realisiert er die zivilen und militärischen Baumaßnahmen des Bundes in Nordrhein-Westfalen.

Mit rund 2.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in sieben Niederlassungen und zahlreichen Kunden- und Projektbüros ist der BLB NRW ein starker und verlässlicher Partner. Als Berater mit großer Expertise ermöglicht er dem Land eine effiziente Flächennutzung, trägt damit zur Haushaltsentlastung bei und leistet somit einen elementaren Beitrag für ein lebenswertes NRW.

