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Orchester trifft Pop: Außergewöhnliche Konzertmomente in 3sat

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Mainz (ots)

Im April zeigt 3sat, wie vielseitig Pop klingen kann – kombiniert mit klassischen Orchestern und Big Bands entstehen neue Sounds. Am Montag, 20. April 2026, ab 1.55 Uhr, sind in einer Pop-Nacht Konzerte von Jeremias und Zartmann unter Mitwirkung des WDR Funkhausorchesters sowie um 3.25 Uhr "hr-Bigband: Pop goes Big! mit Frida Gold" als Erstausstrahlungen zu sehen. Ebenfalls im Programm: die Aufzeichnung des Konzerts "Max Mutzke und die SWR Big Band" aus dem Mannheimer Rosengarten vom Oktober 2025 – ab Samstag, 25. April 2026, in der 3satMediathek und am selben Tag um 22.00 Uhr als Erstausstrahlung in 3sat. Alle weiteren Konzerte sind ab Ausstrahlung ebenfalls in der 3satMediathek zu finden.

Montag, 20. April 2026, 1.55 Uhr: Pop mal anders – Jeremias & Orchester

Mit ihrem Indie-Sound zwischen Funk, Disco, Retrosound und Hits wie "HDL", "Mit mir" und "Grüne Augen lügen nicht" erobert die Band Jeremias die Playlists. Beim Konzert "Pop mal anders: Jeremias & Orchester" holt das WDR Funkhausorchester unter der Leitung von Leslie Suganandarajah die Newcomer auf die Bühne der Kölner Philharmonie.

Montag, 20. April 2026, 3.05 Uhr: Zartmann ft. WDR Funkhausorchester – Live-Session Schönhauser EP

Der deutsche Rapper Zartmann hat etwas gemacht, das für ihn selbst eine Premiere war: Er hat mit dem 50-köpfigen WDR Funkhausorchester performt, im Großen Sendesaal des WDR Funkhauses.

Montag, 20. April 2026, 3.25 Uhr: hr-Bigband: Pop goes Big! mit Frida Gold

Die Geschichte der Band Frida Gold beginnt 2008, als die Band einen passenden Namen sucht und sich von einem Song inspiriert fühlt.

Mit ihrem Indie-Pop mit Disco- und Electroeinflüssen schaffen sie schon mit ihrem Debüt "Juwel" 2010 den Durchbruch in der deutschen Szene: Sängerin Alina Süggeler hat Charisma, und Bassist Andi Weizel versteht etwas vom Sound für die Band.

Samstag, 25. April 2026, 22.00 Uhr: Max Mutzke und die SWR Big Band

Max Mutzke hat die Gabe, das Publikum in seinen Bann zu ziehen und stellt das in diesem Konzert eindrucksvoll unter Beweis. "Soul viel mehr" bietet einen Mix aus Mutzke-Hits wie "Welt hinter Glas", "Can't wait until tonight", oder "Marie" sowie aus Soul- und Hip-Hop-Klassikern wie "Me & Mrs. Jones" und Songs von Alicia Keys, Will Smith, Anderson Paak oder Sly & The Family Stone.

Kontakt Bei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie Annette Reichert, ZDF-Kommunikation, per E-Mail unter reichert.a@zdf.de. Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 – 70-12108. Pressefotos Pressefotos zur Sendung erhalten Sie als Download (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 – 70-16100. Weitere Informationen - Für akkreditierte Journalistinnen und Journalisten stehen im 3sat-Pressetreff die Konzerte zur Preview (nach Log-in) bereit. 3sat – Das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARD

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