Höhen und Tiefen: 3sat zeigt "The True Story of Johnny Depp"

Johnny Depp ist einer der facettenreichsten Charakterdarsteller. Doch 2016 kommt eine neue Seite des Schauspielers ans Licht, die den Star fast die Karriere kostet. "The True Story of Johnny Depp" analysiert die Biografie eines gefeierten Hollywoodstars. 3sat zeigt den Film von Marie Genseleiter am Samstag, 6. April 2024, um 20.15 Uhr. Der Film steht ab Ausstrahlung in der 3satMediathek.

Johnny Depp ist mehr als nur der schräge Pirat aus "Fluch der Karibik": Mit Exzentrik und Genialität verleiht er unzähligen Film- und Seriencharakteren eine einzigartige Strahlkraft und erkämpft sich so seinen Weg in den Hollywood-Olymp. Doch eigentlich träumt der Junge aus Kentucky nicht von dem großen Auftritt auf der Kinoleinwand. Schon früh hat Johnny Depp mit den Auswirkungen eines gewaltgeprägten Elternhauses zu kämpfen, flüchtet sich in Drogen und Alkohol. Der einzige Lichtblick: die Musik.

Mit 16 Jahren bricht er die Schule ab, zieht mit seiner Band nach Los Angeles und hofft auf den musikalischen Durchbruch, der bis heute auf sich warten lässt. Finanziell versucht sich Johnny Depp mit Gelegenheitsjobs über Wasser zu halten, bis er Mitte der 1980er-Jahre auf die Casting-Listen Hollywoods gelangt. Dank der Rolle des verdeckten Ermittlers Tom Hanson bei "21 Jump Street" wird Johnny Depp über Nacht zum absoluten Teenieschwarm. Doch erst als "Edward mit den Scherenhänden" ist Johnny Depp das goldene Ticket nach Hollywood sicher, und als Captain Jack Sparrow schreibt er 2002 endgültig Filmgeschichte.

Fernab der Leinwand befindet sich der Schauspieler jedoch in einer Abwärtsspirale aus Drogen, Alkohol und Schulden. Ganz zum Verhängnis wird ihm schließlich die Beziehung und spätere Ehe mit der Schauspielerin Amber Heard. Die 2022 in einer medialen Schlammschlacht vor Gericht ausgetragen wird und den Schauspieler fast seine Karriere kostet. Marie Genseleiter blickt auf Johnny Depps Höhen und Tiefen.

