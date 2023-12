3sat

3satKulturdoku über Schauspielerinnen ab 50 mit Ulrike Kriener, Victoria Mayer und Anna-Lena Schwing

Bild-Infos

Download

Mainz (ots)

Mit 50 Jahren gehen die Lichter aus: Diese Erfahrung machen viele Schauspielerinnen. Nur acht Prozent der Frauenrollen im deutschen Fernsehen sind über 50. Dabei macht diese Gruppe 20 Prozent der Bevölkerung aus. Warum werden Frauen in den Medien irgendwann unsichtbar? In der 3satKulturdoku "Unsichtbar? – Schauspielerinnen ab 50" von Rebecca Büttner und Eva Münstermann geht die junge Schauspielerin Anna-Lena Schwing dieser Frage mit Ulrike Kriener, Victoria Mayer, Elizabeth Prommer und anderen auf den Grund. Am Samstag, 16. Dezember 2023, 19.20 Uhr, im 3sat-Programm und ab Samstag, 16. Dezember 2023, 10.00 Uhr, ein Jahr lang in der 3satMediathek. Es geht um das Älterwerden in einer Branche, in der das Alter keine Qualität, sondern ein Makel ist. Und für die junge Schauspielerin Anna-Lena Schwing geht es auch um ihre eigene Zukunft: Was erwartet mich, wenn ich älter werde? Wie jung muss ich bleiben, um gefragt zu sein? Welchen Aufwand muss ich dafür betreiben? Wo, wann und warum biegen Schauspielerinnenkarrieren ab aufs Abstellgleis? Auf ihrer Suche nach Antworten besucht Anna-Lena Schwing Filmproduktionen, ist bei Preisverleihungen und anderen gesellschaftlichen Events dabei und führt persönliche Interviews mit Kolleginnen, Wissenschaftlerinnen und Ärztinnen. Schauspielerinnen stehen unter einem enormen Druck, möglichst jung zu wirken. Über chirurgische oder kosmetische Eingriffe zu sprechen, ist in Deutschland jedoch immer noch ein Tabu. Was unternehmen Frauen, um ihr Alter zu kaschieren? Sind chirurgische Eingriffe inzwischen normal? Auch KI und ihr Einfluss auf das Altern in der Unterhaltungsindustrie wird immer bedeutsamer. Was bedeutet das für Zukunft der Branche? Spielt das wirkliche Alter von Schauspielerinnen bald keine Rolle mehr? Ist nur noch die eigene Marke wichtig, die frau verkörpert? Oder wird der Druck, jung auszusehen, dadurch noch größer, weil es überhaupt keine älteren Gesichter mehr auf der Leinwand gibt? In Hollywood scheint trotz Jugendwahns die Altersdiversität größer zu werden. Wie ist die Lage wirklich am wichtigsten Standort des Filmbusiness? Die Schauspielerin Michelle Yeoh, 60, sagte nach ihrem Oscargewinn: "Ladys, lasst euch von niemandem einreden, dass ihr eure besten Jahre schon hinter euch habt. Gebt niemals auf." Auch dort scheint einiges in Bewegung zu sein für die Frauen ab 50. Kontakt Bei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie Claudia Hustedt, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 06131 – 70-15952. Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 – 70-12108. Pressefotos Pressefotos zur Sendung erhalten Sie als Download (nach Login), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 – 70-16100. Weitere Informationen Im 3sat-Pressetreff finden Sie ergänzend: - die Pressemappe - die Kulturdoku "Unsichtbar? – Schauspielerinnen ab 50" (nach Login) - den Trailer (nach Login) 3sat – das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARD

Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuell