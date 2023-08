3sat

"Geraubte Schätze" mit Erik Dijkstra: achtteilige Reihe in 3sat

werktäglich ab Montag, 14. August 2023, 19.20 Uhr

Viele bekannte Museumsobjekte wurden in Kriegen erbeutet oder durch diplomatische Beziehungen oder Ankäufe erworben. Inzwischen stellt sich immer häufiger die Frage: Wem gehören diese Schätze? Die achtteilige Dokumentationsreihe beschäftigt sich mit berühmten Kunstschätzen und Kulturgütern, die durch die Kolonialisierung in den Besitz großer europäischer Museen gelangt sind. "Geraubte Schätze" ist werktäglich ab Montag, 14. August 2023, 19.20 Uhr, in 3sat zu sehen sowie in der 3sat-Mediathek. Dort stehen alle Folgen drei Jahre zur Verfügung.

Ungeklärte Provenienzen und Rückgabeforderungen

In acht Episoden begibt sich der niederländische Journalist Erik Dijkstra weltweit auf spannende Recherchereisen zu Ursprüngen und Herkunftsorten umstrittener Kunstobjekte. Denn bis heute sind viele Provenienzen unklar und Rückgabeforderungen der Länder, aus denen sie stammen, mehren sich.

Von Nofretete bis zur Statue des Gottes Gou

Auftakt macht am Montag, 14. August 2023, um 19.20 Uhr, die Sendung "Die Büste der Nofretete" (1/8). Die Nofretete, eine der berühmtesten ägyptischen Antiquitäten, ist seit 1924 im "Neuen Museum" in Berlin zu sehen. Ein deutscher Archäologe fand die Büste Anfang des 20. Jahrhunderts bei Ausgrabungen und schaffte sie unter dubiosen Umständen aus Ägypten. Der deutsche Museumsdirektor behauptet, den Nachweis zu haben, dass die Büste rechtmäßig erworben wurde. Doch die Ägypter wollen das Kunstwerk zurück. Die Diskussion wird hoch emotional geführt, ihr Ausgang ist ungewiss. In weiteren Folgen geht es um Kunstwerke wie "Die Parthenon-Marmore" (2/8), Dienstag, 15. August 2023, "Die Federkrone Moctezumas" (3/8), Mittwoch, 16. August 2023, "Die Kanone des Königs von Kandy" (4/8), Donnerstag, 17. August 2023, sowie "Die Statue des Gottes Gou" (5/8), Freitag, 18. August 2023, 19.20 Uhr.

Parallel zur Ausstrahlung im TV sind ab Montag, 14. August, in der 3sat-Mediathek die Folgen "Die Luba Maske" (6/8), "Der Diamant von Banjarmasin" (7/8) sowie "Die Tierkreisköpfe aus dem Sommerpalast" (8/8) zu finden. Die Termine der linearen Ausstrahlung dieser Folgen stehen noch nicht fest.

