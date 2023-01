3sat

3sat zeigt "Herr Bachmann und seine Klasse" zum Auftakt der Reihe "Arthouse Kino" zur Berlinale

Ab Samstag, 11. Februar 2023, um 20.15 Uhr Mit Erstausstrahlungen In der Filmreihe "Arthouse Kino" zeigt 3sat von Samstag, 11., bis Donnerstag, 19. Februar 2023, anlässlich der 73. Internationalen Filmfestspiele Berlin zehn außergewöhnliche Filmproduktionen. Auftakt ist am Samstag, 11. Februar 2023, 20.15 Uhr, der Dokumentarfilm "Herr Bachmann und seine Klasse" (Deutschland 2021) von Maria Speth. Der mehr als drei Stunden lange Dokumentarfilm feierte seine Weltpremiere im Internationalen Wettbewerb der 71. Berlinale, wo er sowohl den Silbernen Bären (Preis der Jury) als auch den Publikumspreis gewann. Mit Offenheit, Herzenswärme und einer E-Gitarre schafft es Klassenlehrer Dieter Bachmann, den Kindern der Klasse 6b an der Georg-Büchner-Schule ein Zusammengehörigkeitsgefühl zu geben. Der Film steht sieben Tage vor und 23 Tage nach Ausstrahlung in der 3satMediathek unter www.3sat.de zur Verfügung. "Herr Bachmann und seine Klasse" Soziologisch gesehen entspricht die Klasse dem Spiegelbild einer migrationsbedingt pluralen Gesellschaft innerhalb eines sozial benachteiligten Milieus im industriellen Norden Hessens. Dennoch greifen die gängigen Schreckensszenarien dort nicht. Das liegt ganz offenbar am Einsatz des Klassenlehrers Dieter Bachmann, der mit Witz, Eigenwilligkeit und absoluter Empathie für jeden Einzelnen einen Nährboden des Vertrauens und auch der Lernbereitschaft erzeugt. Regisseurin Maria Speth ("Madonnen", "9 Leben") und Kameramann Reinhold Vorschneider porträtieren in ihrer Langzeitbeobachtung "Herr Bachmann und seine Klasse" die Beziehung zwischen einem Lehrer und den Schülerinnen und Schülern einer sechsten Jahrgangsstufe in der Mittelstadt Stadtallendorf. Weitere Filmhighlights in der 3sat-Filmreihe "Arthouse Kino" und in der 3satMediathek Im Rahmen der Filmreihe "Arthouse Kino" zeigt 3sat außerdem am Dienstag, 14. Februar 2023, 22.55 Uhr, die deutsche Erstausstrahlung "Baghdad in My Shadow" (Schweiz/Deutschland/Großbritannien 2019). Das Drama des Schweizer Filmemachers, Filmproduzenten und Regisseurs Samir zeichnet ein atmosphärisch dichtes Porträt von Exil-Irakerinnen und -Irakern in London. In "First Reformed" (USA 2017) gerät der Glaube des Reverends Ernst Toller, gespielt von Ethan Hawke, ins Wanken. 3sat zeigt den Film von Paul Schrader am Freitag, 17. Februar 2023, 22.25 Uhr, in Erstausstrahlung. Und zum Abschluss der zehnteiligen Filmreihe präsentiert 3sat am Sonntag, 19. Februar 2023, 23.15 Uhr, die Free-TV-Premiere "The Nightingale - Schrei nach Rache" (Australien 2018) von Jennifer Kent. Ein vielschichtiger und spannender Thriller aus weiblicher Perspektive. Außerdem ist ab 17. Februar 2023, 6.00 Uhr, der 2022 auf der Berlinale uraufgeführte Dokumentarfilm "Eine deutsche Partei" (Deutschland 2022) in der 3satMediathek zu sehen (Sendetermin: Mittwoch, 29. März 2023, 20.15 Uhr, Erstausstrahlung). Im Stil des "Direct Cinema" gibt Dokumentarfilmer Simon Brückner Einblicke in die Hinterzimmer der Parteiorganisation und zeigt, wie Prozesse in der AfD auf Kommunal-, Landes- und Bundesebene ablaufen. Die Filmreihe "Arthouse Kino" in der Übersicht: Samstag, 11. Februar 2023, 20.15 Uhr "Herr Bachmann und seine Klasse" Dokumentarfilm, Deutschland 2021 Regie: Maria Speth Erstausstrahlung Samstag, 11. Februar 2023, 23.45 Uhr "Corpus Christi" Spielfilm, Polen/Frankreich 2019 Regie: Jan Komasa Sonntag, 12. Februar 2023, 17.20 Uhr "Little Miss Sunshine" Spielfilm, USA 2006 Regie: Jonathan Dayton, Valerie Faris Sonntag, 12. Februar 2023, 23.20 Uhr "The Killing of a Sacred Deer" Spielfilm, Irland/Großbritannien 2017 Regie: Yorgos Lanthimos Dienstag, 14. Februar 2023, 22.55 Uhr "Baghdad in My Shadow" Spielfilm, Schweiz/Deutschland/Großbritannien 2019 Regie: Samir Deutsche Erstausstrahlung Mittwoch, 15. Februar 2023, 23.10 Uhr "Körper und Seele" Spielfilm, Ungarn 2017 Regie: Ildikó Enyedi Freitag, 17. Februar 2023, 20.15 Uhr "Die eiserne Lady" Spielfilm, Großbritannien 2011 Regie: Phyllida Lloyd Freitag, 17. Februar 2023, 22.25 Uhr "First Reformed" Spielfilm, USA 2017 Regie: Paul Schrader Erstausstrahlung Samstag, 18. Februar 2023, 23.25 Uhr "Der Taucher" Spielfilm, Österreich 2019 Regie: Günter Schwaiger Sonntag, 19. Februar 2023, 23.15 Uhr "The Nightingale – Schrei nach Rache" Spielfilm, Australien 2018 Regie: Jennifer Kent Free-TV-Premiere Ansprechpartnerin: Claudia Hustedt, Telefon: 06131 – 70-15952; Presse-Desk, Telefon 06131 – 70 -12108, pressedesk@zdf.de Fotos sind erhältlich über ZDF-Kommunikation, Telefon: 06131 – 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/arthouse Mehr zur Filmreihe "Arthouse Kino" anlässlich der 73. Internationalen Filmfestspiele Berlin finden Sie im 3sat-Pressetreff unter https://pressetreff.3sat.de/programm/dossier/arthouse-kino-die-3sat-filmreihe-zur-berlinale-mit-elf-aussergewoehnlichen-produktionen Das 3sat-Programm rund um die Berlinale 2023 finden Sie im 3sat-Pressetreff unter https://pressetreff.3sat.de/programm/dossier/ds/galas-stars-und-kino-die-berlinale-2023-in-3sat 3sat – das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARD

