"Till Reiners' Happy Hour": Neue Folgen der Prime-Time-Comedy in 3sat

ab Sonntag, 29. Januar 2023, 20.15 Uhr Erstausstrahlungen Endlich wieder "Happy Hour": In 3sat startet Till Reiners ab Sonntag, 29. Januar 2023, 20.15 Uhr, mit zehn neuen Folgen der satirischen Mix-Show "Till Reiners' Happy Hour" ins neue Jahr. Zum Auftakt begrüßt er seinen Kollegen und Stammgast Torsten Sträter, den Schweizer Comedian, Kabarettist und Schauspieler Alain Frei sowie Allroundtalent Anna Mateur. Die erste Folge ist am Tag der Sendung bereits ab 6.00 Uhr morgens in der 3satMediathek abrufbar. "Wir No-Angels-Fans wissen: Das zweite Album ist immer das schwerste. So ist es auch bei der zweiten Staffel meiner 'Happy Hour', aber: Ich werde weiterhin dem geneigten 3sat-Publikum ein Diener sein, aber auch die jungen Hüpfer unter 70 nicht vergessen! Das 'F' in 3sat steht nach wie vor für FUN! Primetime-Comedy gibt es nur bei uns – im Sommer 2023 dann sogar mit einer XXL-Ausgabe mit Stars der Szene – da freu ich mich am meisten drauf!", so Till Reiners. In seiner Prime-Time-Comedy lädt Moderator und Chefsatiriker Till Reiners Gäste aus allen Bereichen der satirischen Bühnenunterhaltung ein. Ob Stars oder Newcomer, Kabarett oder Comedy, Slam Poetry oder Musik – in der Berliner Kulturbrauerei im Prenzlauer Berg ist alles willkommen, was für Lachen mit Nebenwirkungen sorgt. Till Reiners, Jahrgang 1985, nahm schon während seines Politikstudiums erfolgreich an Poetry Slams teil. Seit seinem ersten Soloprogramm "Da bleibt uns nur die Wut" verbindet er Politsatire und moderne Stand-up-Comedy. Er ist auf der Bühne ebenso zu Hause wie in TV und Social Media. Regelmäßig tritt er in den ZDF-Sendungen "heute-show" und "Die Anstalt" auf. Weitere Sendetermine Sonntag, 12. Februar 2023, 20.15 Uhr Sonntag, 19. März 2023, 20.15 Uhr Sonntag, 2. April 2023, 20.15 Uhr Sonntag, 14. Mai 2023, 20.15 Uhr Die Sendungen sind jeweils ab Sendedatum ein Jahr lang in der 3satMediathek abrufbar. Ansprechpartnerin: Jessica Zobel, Telefon: 06131 – 70-16293; Presse-Desk, Telefon: 06131 – 70-12108, pressedesk@zdf.de Fotos sind erhältlich über ZDF-Kommunikation, Telefon: 06131 – 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/tillreinershappyhour Weitere Informationen zum 3sat-Programm: https://pressetreff.3sat.de 3sat – das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARD

