"NANO spezial: Krieg und Klima": 3sat-Wissenschaftsmagazin berichtet live über die Ergebnisse der UN-Klimakonferenz

Freitag, 18. November 2022, 18.30 Uhr Erstausstrahlung Welche Ergebnisse hat die 27. UN-Klimakonferenz in Scharm El-Scheich gebracht? Im Fokus der COP27 (6. bis 18. November) steht die konkrete Umsetzung der bereits 2015 im Pariser Klimaabkommen vereinbarten Ziele für mehr Klimaschutz. Das 3sat-Wissenschaftsmagazin "NANO" ist live vor Ort, berichtet über die Ergebnisse und zieht zum Abschluss der Konferenz am Freitag, 18. November 2022, um 18.30 Uhr in "NANO spezial: Krieg und Klima. Klimakonferenz nach der 'Zeitenwende'". Die Sendung ist auch in der 3satMediathek abrufbar. Vor Ort sucht "NANO"-Reporter Gregor Steinbrenner nach Antworten: Hat der Krieg in der Ukraine die Sorge ums Klima verdrängt? Wer zahlt für Klimaschäden, wenn die Energiekrise die Mittel frisst? Und in welche Richtung treibt dies die Klimabewegung? Ansprechpartnerin: Jessica Zobel, Presse-Desk, Telefon: 06131 – 70-12108, pressedesk@zdf.de Fotos sind erhältlich über ZDF-Kommunikation, Telefon: 06131 – 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/nanospezial Die Sendung in der 3satMediathek: https://3sat.de/wissen/nano/221118-sendung-spezial-krieg-und-klima-nano-100.html "NANO" in der 3satMediathek: www.3sat.de/wissen/nano 3sat – das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARD

