"Museums-Check mit Markus Brock" und Mo Asumang aus dem Humboldt-Forum in Berlin

Sonntag, 3. Juli 2022, 18.30 Uhr Erstausstrahlung Mit der Eröffnung des Humboldt-Forums im Juli 2021 entstand auf der Berliner Spree-Insel ein Zentrum der Weltkulturen. Das Universalmuseum beheimatet mehrere Sammlungen und zeigt einzigartige Exponate, unter anderem der asiatischen und der afrikanischen Kunst. Mit kritischem Blick erkunden Filmemacherin Mo Asumang und Markus Brock das Humboldt-Forum in der 3sat-Sendung "Museums-Check" am Sonntag, 3. Juli 2022, 18.30 Uhr. Die rund 30.000 Quadratmeter Fläche teilen sich vier Akteure: das Ethnologische Museum, das Museum für Asiatische Kunst, das Stadtmuseum sowie das Humboldt-Labor der Universität zu Berlin. Die Exponate reichen von historischen Fotografien, afrikanischen Skulpturen, Booten aus Ozeanien bis zum begehbaren japanischen Teehaus. Dass die Herkunft vieler Exponate aus Kolonialzeiten bis heute ungeklärt ist, wird dem Forum seit seiner Eröffnung vorgeworfen. Auch an der Architektur scheiden sich die Geister, denn das zwischen 2012 und 2020 neu errichtete Museum vereint die historische Fassade des Berliner Schlosses mit zeitgenössischen Gebäudeteilen des Architekten Franco Stella. Mo Asumang, 1963 in Kassel geboren, arbeitet als Regisseurin, Moderatorin und Autorin. Mit ihrem jahrzehntelangen Engagement gegen Rassismus zählt sie zu den Vorreiterinnen der "Black Lives Matter"-Bewegung in Deutschland. In ihren Dokumentarfilmen und in ihrem Buch "Mo und die Arier" versucht sie, die Fremdenfeindlichkeit zu ergründen, die sie selbst seit frühester Kindheit erfährt. Mit Vorträgen an Schulen und weltweit ruft sie unermüdlich zu Toleranz und Menschlichkeit auf. Ansprechpartnerin: Marion Leibrecht, Telefon: 06131 – 70-16478; Presse-Desk, Telefon: 06131 – 70-12108, pressedesk@zdf.de Fotos zur Sendung sind erhältlich über ZDF-Kommunikation, Telefon: 06131 – 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/museumscheck Weitere Informationen zum 3sat-Programm: https://pressetreff.3sat.de 3sat – das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARD

