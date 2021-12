3sat

"Geld her oder Daten weg!" - "MAKRO"-Wirtschaftsdoku in 3sat über die Methoden von Hackern

Dienstag, 14. Dezember 2021, 22.25 Uhr Erstausstrahlung In den letzten Jahren wurden deutsche Firmen immer häufiger Opfer von digitaler Erpressung. Tendenz steigend. Bei einer sogenannten Ransomware-Attacke werden sämtliche Daten verschlüsselt, Software und Hardware unbrauchbar. Wenn die Firmen kein Lösegeld bezahlen, sind alle Daten weg. Die "MAKRO"-Dokumentation "Geld her oder Daten weg!" von Dominic Egizzi und Tom Häussler gibt am Dienstag, 14. Dezember 2021, um 22.25 Uhr Einblicke in die Methoden der Kriminellen und lässt Betroffene sowie Ermittler zu Wort kommen. Die Gefahr, die von Cyber-Erpressern ausgeht, ist gigantisch. Sie verursachen enorme wirtschaftliche Schäden. Laut einer Studie von Bitkom entstand der deutschen Wirtschaft im vergangenen Jahr ein Schaden von mehr als 24 Milliarden Euro. Doch nicht nur Firmen sind betroffen. Auch Behörden, Krankenhäuser und Benzinpipelines haben Hacker in der Vergangenheit lahmgelegt und erpresst. Derartige Cyberangriffe auf die Lebensnerven moderner Staaten haben weitreichende Folgen. Die Täter sind weltweit vernetzt, agieren über das Darknet und lassen sich in Kryptowährungen bezahlen. Ansprechpartnerin: Marion Leibrecht, Telefon: 06131 – 70-16478; Presse-Desk, Telefon: 06131 – 70-12108, pressedesk@zdf.de Mehr Informationen zum Programm Sie im 3sat-Pressetreff unter: https://pressetreff.3sat.de Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 – 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/makro 3sat – das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARD

