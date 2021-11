3sat

"Mein neuer Name ist Hannah!": Doku aus der 3sat-Reihe "Einfach Mensch!"

Freitag, 3. Dezember 2021, 11.35 Uhr Erstausstrahlung Hannah Schlubeck schwamm einen Weltrekord, spielt ohne Arme Panflöte und war bis 2020 ein Mann. Das Outing war ein gewagter Schritt in ein neues Leben. Für "Einfach Mensch! Mein neuer Name ist Hannah!" von Filmautorin Caroline Beyer-Enke am Freitag, 3. Dezember, 11.35 Uhr, schildert sie ihren Weg vom Mann zur Frau. Hannah Schlubeck spricht über die schmerzhafte Bartentfernung, Hormone und die geschlechtsangleichende Operation Ende 2020 und welche Rolle Frisur, Röcke und Make-up spielen. Während das Outing in Schlubecks persönlichem Umfeld auf großes Verständnis stößt, beobachtet sie Akzeptanzprobleme seitens Gesellschaft und Kirche. Nach der Operation sieht sich die Profimusikerin mit neuen Herausforderungen konfrontiert: Die teuren Gutachten für die Namensänderung muss sie selbst bezahlen. Die Krankenkasse weigert sich, die Kosten für die Bartentfernung zu übernehmen. Das bringt die Panflötistin, die wegen der Coronakrise nur wenige Konzertbuchungen hat, in finanzielle Engpässe. Doch die 48-Jährige gibt nicht auf. Sie plant neue Musikprojekte, schreibt ein Buch und freut sich darauf, bald wieder auf der Bühne zu stehen. Ansprechpartnerin: Claudia Hustedt, Telefon: 06131 – 70-15952; Presse-Desk, Telefon: 06131 – 70-12108, pressedesk@zdf.de Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 – 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/einfachmensch 3sat – das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARD

