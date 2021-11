3sat

3sat zeigt Dokumentarfilm "Diego Maradona" von Asif Kapadia

Bild-Infos

Download

Mainz (ots)

Mittwoch, 8. Dezember 2021, 20.15 Uhr Erstausstrahlung Am 5. Juli 1984 wechselte Diego Maradona von Barcelona nach Neapel – für eine beispiellos hohe Ablösesumme. Der gefeiertste Fußballspieler der Welt und die hitzigste Stadt Europas schienen sich perfekt zu ergänzen. Es war der Stoff, aus dem Träume gemacht sind. Aber die Realität holte ihn ein. 3sat zeigt das Porträt "Diego Maradona" (Großbritannien 2019) von Asif Kapadia ("Amy", "Senna") am Mittwoch, 8. Dezember 2021, 20.15 Uhr, im Rahmen des "Dokumentarfilmherbstes in 3sat" in Erstausstrahlung. Der Film ist außerdem von Mittwoch, 1. Dezember 2021, 20.15 Uhr, bis Montag, 28. Februar 2022, 23.59 Uhr, in der 3satMediathek unter https://3sat.de zu sehen. Mit wenig bekanntem Archivmaterial zeichnet Dokumentarfilmer Asif Kapadia Aufstieg und Fall des Ausnahmefußballers Diego Maradona (1960–2020) nach, der in Neapel wie ein Gott verehrt und geliebt wurde. Eine Liebe, die den Argentinier erdrücken sollte. Nach mehreren Verletzungspausen und mit dem Ruf, lieber auf Partys zu gehen als auf dem Rasen zu stehen, hatte Maradona 1984 den FC Barcelona für den SSC Neapel verlassen, der in dieser Zeit ohne sportliche Erfolge gewesen war. Auf den ersten Blick ein Abstieg. Doch 1987 wurde der Klub mit Maradona als treibender Kraft erstmals in seiner Geschichte italienischer Meister. Ganze sieben Jahre sollte der neapolitanische Fußballrausch mit seiner Hilfe dauern. Dann geriet Maradona in die Drogenabhängigkeit und ins Straucheln. Aus dem genialen Torjäger wurde unversehens ein Gejagter. Der Brite Asif Kapadia ist bekannt für seine komplexen Porträts. Für seinen Film "Amy" über die Sängerin Amy Winehouse gewann er einen Oscar. Mit "Diego Maradona", der 2019 seine Premiere in Cannes feierte, nähert er sich erstmals einer damals noch lebenden Ikone. Das Filmprojekt konnte weitgehend über das Archiv von Maradonas erstem Agenten realisiert werden, weshalb es sich vor allem auf die Jahre in Neapel konzentriert. Kapadia selbst gelang es, das Vertrauen Maradonas zu erwerben, dem er jahrelang nach Dubai – wo Maradona während der Dreh- und Schnittarbeiten am Film wohnte – und Argentinien nachreiste. Und er führte mehrere Interviews mit dem Star. Diese werden im Film als O-Ton-Ebene verwendet. Mit 60 Jahren ist Diego Maradona am 25. November 2020 in Argentinien gestorben. 3sat zeigt "Diego Maradona" im Rahmen des diesjährigen "Dokumentarfilmherbstes in 3sat": Bis zum 20. Dezember 2021 präsentiert 3sat mehr als 20 Dokumentarfilme, darunter die neue Staffel der Reihe "Ab 18!", einen Abend zum 100. Geburtstag von Georg Stefan Troller sowie weitere Erstausstrahlungen. Ansprechpartnerin: Claudia Hustedt, Telefon: 06131 – 70-15952; Presse-Desk, Telefon: 06131 – 70-12108, pressedesk@zdf.de Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 – 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/dokumentarischerherbst Der Film steht im 3sat-Pressetreff zur Verfügung: https://kurz.zdf.de/Qx2F/ 3sat – das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARD

Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuell