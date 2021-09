3sat

Matthias Brandt wird 60: 3sat zeigt den Schauspieler in zehn Rollen

Ab Samstag, 5. Oktober 2021, 20.15 Uhr Matthias Brandt wird am 7. Oktober 60 Jahre alt. Vom 5. bis zum 15. Oktober 2021 zeigt 3sat den deutschen Schauspieler in zehn Rollen. Am Dienstag, 5. Oktober 2021, 20.15 Uhr, taucht Matthias Brandt in "Die Frau, die im Wald verschwand" (Fernsehfilm, Deutschland 2007) als alter Freund aus Kriegstagen überraschend bei Oberbürgermeister Dr. Gerd Vorweg (Stefan Kurt) auf, dessen Gattin Katharina (Karoline Eichhorn) kurz zuvor spurlos verschwunden ist. Konfrontiert mit Geschehnissen aus der Vergangenheit findet dessen zufriedenes Vorzeigeleben ein jähes Ende. Der stets besonnene Streifenpolizist Georg (Matthias Brandt) wird von seinen Kollegen geschätzt und um seine Ehe mit der Grundschullehrerin Anne (Victoria Trautmansdorff) beneidet. Niemand ahnt etwas von den Konflikten, die das Leben des Paares seit Jahren bestimmen. Die Spuren körperlicher Gewalt lassen sich irgendwann kaum noch verbergen. 3sat zeigt "Gegenüber" (Spielfilm, Deutschland 2007) am Mittwoch, 6. Oktober 2021, um 23.15 Uhr. Am Freitag, 8. Oktober 2021, 20.15 Uhr und 21.45 Uhr, spielt Matthias Brandt in "Im Schatten der Macht (1–2/2)" (Fernsehfilm, Deutschland 2002) den Journalisten, Leibwächter und Parteireferenten Günter Guillaume. Frühjahr 1974: Bundeskanzler Willy Brandt (Michael Mendl) ist im Sonderzug auf Wahlreise durch Norddeutschland. Begleitet wird er von Guillaume, Willy Brandts "Mädchen für alles". Dabei steht er seit einem knappen Jahr unter dem Verdacht, Stasi-Agent zu sein … In "Sanft schläft der Tod" (Fernsehfilm, Deutschland 2016) am Freitag, 8. Oktober 2021, 23.10 Uhr, gerät das Ehepaar Anja (Marleen Lohse) und Frank Mendt (Fabian Busch) beim Segelurlaub auf Rügen in einen Alptraum. Ihre Kinder werden mitsamt ihrem Boot entführt. Franks Vater Herbert (Manfred Zapatka), ehemaliger Stasi-Beamter, sieht beunruhigende Parallelen zu einer ungeklärten Entführung aus dem Jahr 1988. Unterdessen wartet Anja darauf, dass sich der Entführer (Matthias Brandt) meldet. Immer stärker wird die Befürchtung, dass es hier nicht um Lösegeld geht. Am Sonntag, 10. Oktober 2021, 22.10 Uhr, bekommt Matthias Brandt in der Rolle des Zeitungsverlegers Georg Sahl in "Männertreu" (Fernsehfilm, Deutschland 2014) das Angebot, Bundespräsident zu werden. Seine Ehefrau Franziska (Suzanne von Borsody), erfolgreiche Scheidungsanwältin, ist zunächst nicht glücklich darüber, bald als "First Lady" nur noch zu repräsentieren, und Volontärin Nina (Peri Baumeister), Georgs Geliebte, wird mit einem Mal klar, dass sich nun einiges ändern wird. In dem Thriller "Eine verhängnisvolle Nacht" (Deutschland 2013) am Dienstag, 12. Oktober 2021, 20.15 Uhr, entpuppt sich Hannahs (Silke Bodenbender) neuer Freund und Kollege Bernd Vossler (Matthias Brandt) zunehmend als unberechenbar. In einer verhängnisvollen Nacht überschreitet er alle Grenzen und vergewaltigt Hannah. Sie erstattet Anzeige, und Vossler wird schließlich zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt. Nach seiner Entlassung wird Hannah von ihm gestalkt und verfolgt. Fahrlehrer Rupert Seidlein (Matthias Brandt) musste als Kind mitansehen, wie seine Eltern und sein bester Freund Pjotr von den Streifenpolizisten Horn (Manfred Zapatka) und Bäumler (Paul Faßnacht) erschossen wurde. Als Erwachsener kehrt Rupert mit seiner Frau Anja (Silke Bodenbender) in das Haus seiner Kindheit zurück. Rupert ist ausgebrannt, angespannt und schwer traumatisiert durch die Tragödie in seiner Kindheit. Im brütend heißen Sommer reifen in Rupert Rachepläne heran. 3sat zeigt den Fernsehfilm "Wir wären andere Menschen" (Deutschland 2020) nach der Erzählung "Rupert" von Friedrich Ani am Mittwoch, 13. Oktober 2021, um 23.15 Uhr. Am Freitag, 15. Oktober 2021, 20.15 Uhr, spielt Matthias Brandt gemeinsam mit Iris Berben, Gisela Schneeberger, Tobias Moretti, Rosalie Thomass und Udo Samel in "Das Zeugenhaus" (Fernsehfilm, Deutschland 2014): Im Herbst 1945 richten die US-Amerikaner in einer beschlagnahmten Villa am Stadtrand Nürnbergs ein Gästehaus für Zeugen ein. Hier werden ehemalige NS-Funktionäre und enge Vertraute der Angeklagten, aber auch KZ-Überlebende und Regimegegner untergebracht, die auf ihre Vernehmung oder ihre Aussage im Gerichtshof warten. Als Gastgeberin soll Gräfin Belavar eine kultivierte, harmonische Atmosphäre unter den Hausbewohnern schaffen. Zunächst scheint der Plan aufzugehen, doch dann gelangt immer mehr Unausgesprochenes, Unaussprechliches aus der Vergangenheit der Gäste ans Tageslicht. Gymnasiallehrer Alex Berger (Matthias Brandt) lässt sich nach einer Feier auf ein sexuelles Abenteuer mit der 18-jährigen Schülerin Katja ein, die am nächsten Morgen tot aufgefunden wird. Alles deutet auf ein Sexualverbrechen hin. Katja ist schon das zweite junge, weibliche Mordopfer in der Region. Berger gesteht seiner Frau Susanne (Corinna Harfouch) den Seitensprung, beteuert aber, nicht für Katjas Tod verantwortlich zu sein. 3sat zeigt "Tod einer Schülerin" (Fernsehfilm, Deutschland 2009) am Freitag, 15. Oktober 2021, um 22.30 Uhr. Zum Abschluss folgt am Freitag, 15. Oktober 2021, 0.00 Uhr, der Fernsehfilm "Die Tochter des Mörders" (Deutschland 2012), in dem Matthias Brandt als Kommissar Arnsberger einen alten Fall wieder aufnimmt. Die Unschuldsbeteuerungen ihres Vaters haben der erfolgreichen Wirtschaftsprüferin Hanna (Sophie von Kessel) keine Ruhe gelassen, und nach und nach bemerkt sie Ungereimtheiten, die auch Arnsberger interessieren.

