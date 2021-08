3sat

3sat-Magazin "Kulturzeit" mit Programm-Highlights nach der Sommerpause

Unter anderem mit der Cellistin Sol Gabetta und Sommerinterviews zur Kulturpolitik /

Bild-Infos

Download

Mainz (ots)

ab Montag, 16. August 2021, 19.20 Uhr Erstausstrahlungen Das 3sat-Magazin "Kulturzeit" meldet sich mit mehreren Programm-Highlights aus der Sommerpause zurück und berichtet ab Montag, 16. August 2021, wieder werktäglich live um 19.20 Uhr: Das Kulturmagazin blickt auf die Flutkatastrophe, führt Sommerinterviews mit der Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU), dem Co-Vorsitzenden der Grünen, Robert Habeck, und dem SPD-Kanzlerkandidaten Olaf Scholz, beschäftigt sich in einer "extra"-Ausgabe "Gefahr aus dem Netz" mit der Macht der sozialen Medien und begrüßt die österreichische Schriftstellerin Eva Menasse sowie die argentinische Cellistin Sol Gabetta im Studio. Am Montag, 16. August 2021, begleitet "Kulturzeit" den Fotografen Gideon Mendel, der seit Jahren weltweit Flutopfer porträtiert, in die Stadt Stolberg im Hochwassergebiet und schaut auf die traumatische Situation für die Menschen vor Ort. In mehreren Beiträgen beleuchtet "Kulturzeit" in der ersten Sendewoche außerdem die Folgen der Flutkatastrophe für Kulturdenkmäler und Kulturgüter in den betroffenen Regionen. Moderatorin Lillian Moschen begrüßt zwei prominente Gäste im Studio: Die österreichische Schriftstellerin Eva Menasse stellt am Mittwoch, 18. August 2021, ihr neues Buch "Dunkelblum" vor, einen Roman über kollektives Schweigen am Beispiel der kleinen Grenzstadt Dunkelblum. Am Donnerstag, 19. August 2021, tritt die international bekannte Cellistin Sol Gabetta live in "Kulturzeit" auf und ist am nächsten Tag zu Gast beim Rheingau Musik Festival. In einem Schwerpunkt fragt "Kulturzeit" außerdem, wie sich der durch die Coronakrise angeschlagene Klassikbetrieb regenerieren kann und was das für die Zukunft des musikalischen Nachwuchses bedeutet. Ein weiterer Höhepunkt zum Sendestart sind Sommerinterviews zur Kulturpolitik: "Kulturzeit"-Reporterin Hannah Friedrich spricht am Dienstag, 17. August 2021, mit dem Co-Vorsitzenden der Grünen, Robert Habeck, am Mittwoch, 18. August 2021, mit dem Kanzlerkandidaten der SPD, Olaf Scholz, und am Donnerstag, 19. August 2021, mit Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) über die Kulturpolitik ihrer Parteien. Was sind die Ziele, wofür setzen sich die einzelnen Parteien besonders ein, und was ist das persönliche Verhältnis der Politiker zur Kultur? Der aktuelle Wahlkampf findet so digital statt wie nie zuvor. Häufig geht es dabei weniger um Themen als um Personen. Und die oft extremen Polarisierungen zeigen sich auf den sozialen Plattformen. Am Mittwoch, 25. August 2021, beschäftigt sich das 3sat-Kulturmagazin in der "extra"-Ausgabe "Gefahr aus dem Netz" mit der Macht von Twitter, Facebook und Co, der Kommerzialisierung privater Daten und den Folgen für die gesellschaftliche Streitkultur. Was wäre, wenn die Bürgerinnen und Bürger die Hoheit über ihre Daten wieder übernehmen und sie statt den kommerziellen Plattformen dem Gemeinwohl zur Verfügung stellen würden? "Kulturzeit" zeigt Alternativen und Wege aus der Abhängigkeit von privaten Plattformbetreibern. Ansprechpartnerin: Jessica Zobel, Telefon: 06131 – 70-16293; Presse-Desk, Telefon: 06131 – 70-12108, pressedesk@zdf.de Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 – 70-16100, und https://presseportal.zdf.de/presse/kulturzeit Weitere Informationen zum 3sat-Programm: https//pressetreff.3sat.de 3sat – das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARD

Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuell