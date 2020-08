INTER Versicherungsgruppe

INTER Versicherungsgruppe: Umfangreicher digitaler Service für Kunden

Ein Klick, alles im Blick - mit der neuen App "Meine INTER"

Mannheim (ots)

Die INTER Versicherungsgruppe setzt im Kundenservice und in der Kommunikation mit den Kunden bereits seit längerer Zeit verstärkt auf digitale Lösungen. Mit der Kunden-App "Meine INTER" steht nun ein neuer digitaler Service zur Verfügung. Die App ermöglicht es Kunden, Rechnungen, Belege und sogar Schadenmeldungen digital an die INTER zu übermitteln.

"Wir wollen unseren Kunden das Erledigen von Versicherungsangelegenheiten spürbar erleichtern", betont Vorstandssprecher Dr. Michael Solf. "Mit der neuen App ´Meine INTER´ können Kunden künftig fast alles digital, schnell und einfach per Foto an uns senden - seien es Belege für die Krankenversicherung, Vertragsmitteilungen in der Lebensversicherung oder Dokumente zu Schäden in der Sachversicherung."

Die Kunden-App "Meine INTER" löst alte Anwendungen ab. Bisher konnten Kunden mit der "INTER Rechnungen"-App ausschließlich Belege in der Krankenversicherung online einreichen. Die neue App bezieht nun auch die Sparten Leben sowie Sach- und Haftpflichtversicherung mit ein. Die "INTER Rechnungen"-App wird zum 30. September abgeschaltet.

"Meine INTER" erleichtert aber nicht nur das Einreichen von Dokumenten aller Art, sondern verfügt darüber hinaus über einen direkten digitalen Draht zur INTER - dank integriertem Messenger. So können Kunden mit dem INTER Service Center chatten und ihr Anliegen auch auf diesem Weg platzieren.

Alle Vorteile im Überblick:

- Einreichen der Arztrechnungen und Rezepte einfach per Fotofunktion - Verwaltung von Gesundheitsdaten wie z.B. dem Impfpass oder Medikamentenplänen in "Meine Gesundheitsakte" und Erinnerung an Impftermine und Medikamenteneinnahme per Push-Nachricht - Nutzung des Messengers, um mit dem INTER Service Center auch außerhalb der regulären Servicezeiten in Verbindung zu treten. - Nutzung des digitalen Postfachs "MEINE INTER Postbox" für Dokumente und Rechnungen - Einreichen eines Schadens oder Beauftragung einer Vertragsänderung - Kostenfrei für Android und iOS

Weitere Informationen unter https://www.inter.de/service/meine-inter-app/.

Pressekontakt:

INTER Versicherungsgruppe

Unternehmenskommunikation

André Dinzler

(0621) 427-1334

presse@inter.de

Original-Content von: INTER Versicherungsgruppe, übermittelt durch news aktuell