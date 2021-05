3sat

Zwei Naturdokus in 3sat: "Wildes Shetland " und "NETZ NATUR: Wildschweine gehen viral"

am Montag, 10. Mai 2021, ab 20.15 Uhr

Die Shetlandinseln nördlich von Schottland bieten nicht nur Fischottern und Papageientauchern, Tölpeln und seltenen Sturmschwalben einen Lebensraum. Die Naturdokumentation "Wildes Shetland" (Erstausstrahlung) am Montag, 10. Mai 2021, um 20.15 Uhr in 3sat, begleitet die auf den Inseln lebenden Tiere durch das Jahr. Im Anschluss, um 21.00 Uhr zeigt 3sat "NETZ NATUR: Wildschweine gehen viral" in deutscher Erstausstrahlung. Die Naturreportage aus der Schweiz beschäftigt sich mit dem Borstenvieh, unter anderem mit ihrer Rolle als Krankheitsüberträger.

Die Dokumentation "Wildes Shetland" begleitet die Tierwelt auf den Inseln im Atlantik durch die Jahreszeiten: Wenn die Tage auf den Shetlandinseln länger werden, versammeln sich Tausende Tölpel auf den Felsentürmen an der Küste. Unterdessen erkundet in einiger Entfernung eine Otterfamilie die Küste eines Fjords. Nachdem die kleinsten Seevögel der Welt - die Sturmschwalben - zum Nisten in ein 2000 Jahre altes Bauwerk zurückgekehrt sind, bevölkern bald zahlreiche bunte Küken die grasbewachsenen Klippen. Im Sommer reihen sich an den Stränden unzählige Seehundbabys aneinander. Doch mit ihrer Geburt tauchen auch die Orcas auf: Mit Präzision treiben sie die Seehunde vor der Küste in die Enge, um ihre eigene Familie zu ernähren.

Im Anschluss befasst sich "NETZ NATUR: Wildschweine gehen viral" mit den borstigen Vierbeinern. Wildschweine wecken Emotionen: Zoobesucher entzücken beim Anblick einer Schar gestreifter Frischlinge, Jäger hingegen empfinden den Abschuss von Wildschweinen als besondere Herausforderung. Bauern ärgern sich darüber, dass ihre Maisfelder und Wiesen immer wieder von Wildschweinrotten abgeerntet und umgepflügt werden. Wildschweine sind in der Landwirtschaft aber auch deshalb gefürchtet, weil sie verschiedene Krankheitserreger verbreiten und auf Hausschweine übertragen können - wie beispielsweise die Afrikanische Schweinepest. Doch wie gelangte dieses Virus, das ursprünglich aus Warzenschweinen in Afrika stammt, nach Europa und auf andere Kontinente?

