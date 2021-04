3sat

"Ich bin stark!" - 3sat zeigt Doku der Reihe "Besonders normal"

Freitag, 9. April 2021, 11.40 Uhr Erstausstrahlung

Menschen mit Behinderung werden oft als schwach und bedürftig angesehen. Das ärgert Betroffene sehr, denn sie sind stark und möchten gleichberechtigt am täglichen Leben teilhaben. 3sat zeigt die Dokumentation "Ich bin stark!" aus der Reihe "Besonders normal" am Freitag, 9. April 2021, 11.40 Uhr, in Erstausstrahlung.

Menschen mit Behinderung nehmen das Publikum mit in ihren Alltag: Kristina Vogel ist eine der erfolgreichsten Radsportlerinnen, jetzt arbeitet die querschnittsgelähmte junge Frau als Trainerin der Bundespolizei-Radsportler. Thorsten Gaißer setzt sich für die Obstbäume seiner Gemeinde ein. Er trägt den Ehrentitel "Obstbauer". Die "Grüne Bande" besteht aus Jugendlichen mit Behinderung und deren Geschwistern. Gemeinsam setzen sie sich für mehr Inklusion ein. Und Arnold Schnittger pflegt seinen schwerbehinderten Sohn Nico. Er ärgert sich, dass alles für ein aktives Leben seines Sohnes erkämpft werden muss. Arnold Schnittger will seinem Sohn ein würdiges Leben ermöglichen, die Rahmenbedingungen in Deutschland empfindet er als untragbar -. dagegen protestieren sie gemeinsam.

