"wissen aktuell: Das Eis schmilzt": 3sat-Wissenschaftsdoku zu Klimawandel in Polarregionen

Donnerstag, 11. März 2021, 20.15 Uhr Erstausstrahlung

Das Eis in den Polarregionen schmilzt, und nirgendwo auf der Erde sind die Folgen des Klimawandels deutlicher zu sehen als in der Arktis. Die Wissenschaftsdokumentation "wissen aktuell: Das Eis schmilzt - Klimawandel in der Polarregion" zeigt am Donnerstag, 11. März 2021, um 20.15 Uhr in Erstausstrahlung, wie Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auf dem Forschungsschiff Polarstern den Klimawandel in Arktis und Antarktis erforschen. Welche Faktoren spielen dabei eine Rolle? Und wie könnte sich das Leben von Tieren und Menschen in den Polarregionen verändern?

Nicht nur das Meereis am Nordpol schmilzt, auch die Permafrostböden in den nordischen Staaten tauen auf, setzen klimaschädliche Gase wie Methan und CO2 frei und heizen die Atmosphäre zusätzlich auf. In Grönland und Norwegen schmelzen die Gletscher - das Ökosystem dort gerät zunehmend in Gefahr. Nicht nur Eisbären verlieren ihre Lebensgrundlage. Auch ein Anstieg des Meeresspiegels ist zu befürchten und könnte weltweit zu Überschwemmungen führen - durch die Gletscherschmelze in Grönland, vor allem aber auch in der Schelfeisregion der Antarktis.

Die Konsequenzen für die Luftströmungen in der Polar-Atmosphäre und damit auch für das Wetter in unseren Breitengraden könnten drastisch ausfallen. Wird es künftig mehr Extremwetter-Ereignisse geben? Fragen, auf die die MOSAiC-Expedition Antworten liefern sollte. Forscherinnen und Forscher aus mehr als 20 Ländern trieben mit dem deutschen Forschungsschiff Polarstern ein Jahr lang im Packeis durch das Nordpolarmeer und sammelten Daten.

