"Wetlands, die Erbschaft von Luc Hoffmann": 3sat stellt Werk des Unternehmers und Ornithologen vor

Montag, 8. März 2021, 20.15 Uhr Erstausstrahlung

Sei es am Neusiedler See, in der ungarischen Puszta, in der Camargue oder an der Küste Mauretaniens: Der Erhalt der Feuchtgebiete war die Mission des Schweizers Lukas "Luc" Hoffmann (1923 bis 2016). Der Unternehmer, Ornithologe und Wissenschaftler setzte sich unermüdlich für die Natur ein. Zusammen mit Peter Scott, dem Sohn des berühmten Polarforschers Robert Falcon Scott, und Max Nicholson rief er 1961 den "World Wildlife Fund" (WWF) ins Leben. 3sat zeigt den Dokumentarfilm "Wetlands, die Erbschaft von Luc Hoffmann" von Stephan Rytz am Montag, 8. März 2021, 20.15 Uhr, in deutscher Erstausstrahlung.

Der Sprössling des Basler Pharmakonzerns Roche war der erste, der in den 1950er-Jahren Studien einleitete, um die Bedeutung von Feuchtgebieten nachzuweisen. Luc Hoffmann entdeckte, dass diese Biotope die weltweit produktivsten Reservoirs an biologischer Vielfalt sind und für das menschliche Überleben auf der Erde unverzichtbar. "Wetlands, die Erbschaft von Luc Hoffmann" von Stephan Rytz wirft ein Licht auf Hoffmanns Arbeit und bringt Zuschauerinnen und Zuschauer die Bedeutung dieser Feuchtgebieten näher, die eine offensichtliche Antwort auf die klimatischen Herausforderungen von morgen sind.

