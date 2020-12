3sat zeigt Kinofassung des australischen Dokumentarfilms "Mountain"

3sat

Montag, 21. Dezember 2020, 20.15 Uhr Erstausstrahlung

Von der ersten Erklimmung des Mount Everest bis zur heutigen alpinen Massen-Challenge: Der Dokumentarfilm "Mountain" (Australien 2017) erzählt in spektakulären Bildern von den Bergen, deren Besteigung und Erschließung. Eine bildgewaltige und musikalische Odyssee mit Musik vom Australian Chamber Orchestra - und eine Hymne an die Berge! 3sat zeigt die Kinofassung von Jennifer Peedoms Film am Montag, 21. Dezember 2020, um 20.15 Uhr in Erstausstrahlung.

Berge faszinierten die Menschheit schon immer. Ehrfurcht, Erhabenheit, Freiheit sind Begriffe, die bis heute mit ihnen verbunden werden. Zwischen Höhenrausch und Lebensgefahr zeigt der australische Dokumentarfilm die eindrucksvollsten Gipfel der Erde. Japan, Hawaii oder Papua-Neuguinea: Filmemacherin Jennifer Peedom reiste durch 15 Länder - ins Himalaja-Gebirge, zum Hindukusch und in die Antarktis. Bereits in ihrer Dokumentation "Sherpa" hat sich Peedom intensiv mit der Wechselwirkung zwischen den Menschen und der Bergwelt beschäftigt. Fokussierte sie sich darin noch auf den Trend des Abenteuertourismus, zeichnet sie nun ein umfassendes und bewegendes Bild von Bergmonumenten rund um den Globus.

