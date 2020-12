3sat

Sechs Tage, sechs Themen: 3sat zum Jahreswechsel mit sechs Thementagen?

Ab Sonntag, 27. Dezember 2020

Mit sechs Thementagen lässt 3sat das Jahr ausklingen und das Neue beginnen: Den Auftakt macht am Sonntag, 27. Dezember 2020, der Thementag "Clevere Gauner" mit Film-Klassikern wie "Don Camillo" (ab 10.05 Uhr) und "Der Clou" (20.15 Uhr). Am Montag, 28. Dezember 2020, steht bei dem Thementag "Liebeslustig" beispielsweise mit der romantischen Komödie "Professor Love" Romantik auf dem Programm. Am Dienstag, 29. Dezember 2020, folgen "Wilde Western", unter anderem mit demWesternepos "Spiel mir das Lied vom Tod". Mit dem vergangenen Jahr rechnet Urban Priol in "Tilt! - Tschüssikowski 2020" am Mittwoch, 30. Dezember 2020, um 20.15 Uhr ab - ein Highlight des Thementags "Kabarett & Comedy". Am letzten Tag des Jahres, Donnerstag, 31. Dezember 2020, rockt 3sat traditionsgemäß mit "Pop around the clock" ins neue Jahr. Mit dabei sind unter anderem aktuelle Konzerte in Erstausstrahlung von Muse, Ringo Starr, Eric Clapton, Alice Cooper, Biffy Clyro und Shakira.

Und am Freitag, 1. Januar, startet das Jahr 2021 in 3sat mit dem Thementag "Klassik nonstop" mit Elina Garanca, Anna Netrebko und Jonas Kaufmann.

Mehr Informationen zur den 3satThementagen im 3sat-Pressetreff: https://kurz.zdf.de/kAe/

