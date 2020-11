3sat

"Weil du mir gehörst" gewinnt den 3satZuschauerpreis 2020

"Sterne über uns" erhält den Fernsehfilmpreis beim FernsehfilmFestival Baden-Baden

Bitte Sperrfrist 27.11.2020, 20 Uhr, beachten! Der Fernsehfilm "Weil du mir gehörst" (SWR; Drehbuch: Katrin Bühlig; Regie: Alexander Dierbach) gewinnt den 3satZuschauerpreis 2020. 3sat strahlte elf der zwölf Wettbewerbsfilme aus Deutschland, Österreich und der Schweiz des FernsehfilmFestival Baden-Baden aus, und die Zuschauerinnen und Zuschauer konnten ihren Favoriten wählen. Mehr als 19.000 Stimmen wurden über die 3satMediathek oder per Telefon abgegeben. 4605 Zuschauerinnen und Zuschauer stimmten für "Weil du mir gehörst". Das Scheidungsdrama mit Julia Koschitz, Felix Klare und Lisa Maria Trense in den Hauptrollen ist "eine gelungene, hoch emotionale Gratwanderung", sagt 3sat-Koordinatorin Natalie Müller-Elmau in ihrer Videobotschaft anlässlich der heutigen Preisverleihung. Der Gewinnerfilm ist noch drei Monate lang in der 3satMediathek unter https://3sat.de zu sehen. Die digitale Preisverleihung ist Freitagabend, 27. November 2020, ab 20.00 Uhr auf der Seite des FernsehfilmFestival Baden-Baden unter https://fernsehfilmfestival.de und in der 3satMediathek unter https://3sat.de zu sehen. Knut Elstermann und Festivalleiterin Cathrin Ehrlich führen durch das virtuelle Programm. Den Fernsehfilmpreis der Deutschen Akademie der Darstellenden Künste des FernsehfilmFestival Baden-Baden gewinnt "Sterne über uns" (ZDF/ARTE). "Christina Ebelt, Regisseurin und Co-Autorin (mit Franziska Krentzien), erzählt dieses Stationendrama äußerst ökonomisch und genau. Ihr bevorzugtes Stilmittel ist die Ellipse, die alles weglässt, was nicht unbedingt erklärt werden muss", begründet die Jury ihre Entscheidung. "Gespräche werden kaum je in Schuss und Gegenschuss aufgelöst; die Kamera interessiert sich stattdessen für die mimische Reaktion, die Gesprochenes beim Anderen auslöst. Dennoch ist kein Krisenkunstkino entstanden, sondern ein flüssiger Fernsehfilm über eine im Deutschland des Jahres 2020 offenbar mögliche Situation. Und das, lassen die strahlenden Sterne dieses Films erkennen, ist das eigentliche Drama." Mit dem diesjährigen Sonderpreis für herausragende darstellerische Leistung wird das Schauspielerensemble des Fernsehfilms "Der König von Köln" (WDR; Drehbuch: Ralf Husmann; Regie: Richard Huber) geehrt. Ihm gelinge es "... virtuos aufzuspielen, ohne Bremse, lustvoll, mitreißend und gleichzeitig verstörend, wenn verlangt. Jeder Charakter wird ausgekostet, immer mit Risiko, wie es sich in der Geschichte widerspiegelt. Ulrich Brandhoff, Judith Engel, Jörg Hartmann, Eva Meckbach, Ernst Stötzner, Serkan Kaya, Joachim Król, Rainer Bock und alle weiteren Kolleg*innen zeigen, was man als Schauspieler*in können kann." Mit dem Sonderpreis für das herausragende Drehbuch 2020 werden Gwendolyn Bellmann und Franziska Schlotterer für ihr Buch zum Film "Totgeschwiegen" (ZDF) ausgezeichnet. "Mit ihrem rhythmisch starken Narrativ, das nie zu viel erklärt, gelingt ihnen dabei nicht nur die so authentische wie detaillierte Zeichnung verschiedener Milieus, die ihre Entscheidungen nach unterschiedlichen Wertmaßstäben treffen. Sondern sie stellen auch die relevanteste aller Fragen, die eine Gesellschaft sich stellen kann: Was bedeutet uns Moral?", befindet die Jury. Zur Jury gehörten dieses Jahr unter dem Vorsitz der Medienmanagerin Christiane von Wahlert Gesine Cukrowski (Schauspielerin), Liane Jessen (Dramaturgin und ehemalige Fernsehfilmchefin Hessischer Rundfunk), Thomas Meder (Professor für Medientheorie) und Jenni Zylka (freie Autorin und Moderatorin). Der Preis der Studierenden, in diesem Jahr von Studierenden der Filmakademie Baden-Württemberg in Ludwigsburg und der Hochschule für Fernsehen und Film München vergeben, geht ebenfalls an den Film "Sterne über uns" (ZDF/ARTE). Und mit dem Hans Abich Preis, dem Ehrenpreis des Festivals, wird am Freitagabend Anke Greifeneder, Autorin, Produzentin und Produktionschefin, ausgezeichnet. Ansprechpartnerinnen: Claudia Hustedt, Telefon: 06131 - 70-15952; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de, Andrea Hische, Telefon: 06131 - 70-16417/mobil 0173 - 65 64 350 Michaela Niemeyer, Telefon: 0170 - 638 4638, niemeyer@fernsehfilmfestival.de Fotos zum Gewinnerfilm "Weil du mir gehörst" sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/3satzuschauerpreis 3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARD

