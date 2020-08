3sat

"Museums-Check mit Markus Brock" in 3sat: Bergpark und Schloss Wilhelmshöhe in Kassel

Sonntag, 23. August, 18.30 Uhr Erstausstrahlung

Der Bergpark Wilhelmshöhe ist mit seinen 2,4 Quadratkilometern der größte seiner Art in Europa und schon wegen seiner atemberaubenden Lage hoch über Kassel ein Besuchermagnet. Gemeinsam mit dem Schloss Wilhelmshöhe ist der Bergpark UNESCO-Welterbe. Markus Brock erkundet die klassizistische Schlossanlage und den Bergpark zusammen mit Deutschlands dienstältester TV-Kommissarin, Schauspielerin Ulrike Folkerts. 3Sat zeigt den "Museums-Check mit Markus Brock" am Sonntag, 23. August 2020, um 18.30 Uhr in Erstausstrahlung.

Die üppige Gartenanlage, mit barocken Kaskaden, monumentalen Wasserspielen und der riesigen Statue des Herkules, wurde ab 1696 von Landgraf Karl (1654 bis 1730) angelegt. Nirgendwo sonst gibt es eine am Hang gelegene Parkarchitektur mit vergleichbaren Ausmaßen. Ende des 18. Jahrhunderts wurde das Schloss Wilhelmshöhe errichtet und diente Landgraf Wilhelm IX. (1743 bis 1821) als Sommerresidenz.

Die klassizistische Schlossanlage vereint gleich mehrere Museen: die Gemäldegalerie "Alte Meister", die Antikensammlung, die Graphische Sammlung sowie das Schlossmuseum. Dort hängen Kunstschätze von Rubens, Dürer, Tizian bis hin zu Poussin. Die Kasseler Gemäldegalerie "Alte Meister" zählt mit ihrer 500-jährigen Geschichte zu den bedeutendsten ihrer Art. Schon Goethe bestaunte die Werke 1801. Die herausragende Sammlung reicht von der Spätgotik bis zum Klassizismus mit Meisterwerken von Hals, Van Dyck und Rembrandt, darunter Rembrandts berühmtes Bildnis der Saskia. Die Antikensammlung im Erd- und Untergeschoss des Schlosses gibt einen Überblick über die antiken Kulturen im Mittelmeerraum. Rund 800 Werke von der Bronzezeit bis zum Imperium Romanum sind zu sehen und spiegeln die Sammellust der Landgrafen. Im Weißensteinflügel, dem Südflügel von Schloss Wilhelmshöhe, ist zu sehen, wie die landgräfliche Familie einst wohnte: Die historischen Appartements sind weitgehend erhalten und haben auch den Zweiten Weltkrieg unzerstört überstanden.

Ulrike Folkerts, geboren und aufgewachsen in Kassel, kennt den Bergpark Wilhelmshöhe aus Kindertagen. Nach ihrer Schauspielausbildung in Hannover war sie zunächst an verschiedenen Theatern engagiert, 1987 gab sie ihr Filmdebüt. Inzwischen ermittelt sie seit über 30 Jahren im "Tatort" als kantige und eigenwillige Kommissarin Lena Odenthal. Privat engagiert sich die leidenschaftliche Sportlerin in verschiedenen Organisationen für Kinder in Not, wofür sie 2007 mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet wurde.

Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/museumscheck Der "Museums-Check mit Markus Brock" als Video-Stream: https://kurz.zdf.de/fsb6M/ 3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARD

