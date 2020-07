3sat

Montag, 27. Juli 2020, und Montag, 3. August 2020, ab 20.15 Uhr in Doppelfolgen

Ob am Zürichsee, am Lago Maggiore oder im Berner Oberland: Die vierteilige Dokumentation erzählt in aufwendigen Bildern die Geschichten von Menschen, die an den Schweizer Seen leben. Sie zeigt das Leben der Menschen im Wechsel der Jahreszeiten und erzählt von ihren Schicksalen, Leidenschaften und ihrer Liebe für die Seen ihrer Heimat. Die beiden ersten Teile von "Traumseen in der Schweiz II" sendet 3sat am Montag, 27. Juli 2020, um 20.15 und 21.05 Uhr aus, die Teile drei und vier folgen am Montag, 3. August 2020, ebenfalls um 20.15 und 21.05 Uhr.

"Frühlingsgeschichten am Wasser" (Montag, 27. Juli 2020, 20.15 Uhr): Sandro Trachsel und Nikola Bojat sind leidenschaftliche Fliegenfischer. Fliegenfischen gilt als Königsdisziplin unter den Anglern. Der Frühling ist Hechtsaison, und weil das Berner Oberland neben Brienzersee und Thunersee auch von zahlreichen Flüssen und Bächen durchzogen ist, versuchen die beiden noch ihr Glück bei den Bachforellen. Patrick Bucher hat sich am Bielersee als Kapitän mit eigenem Schiff einen Traum erfüllt: Seit Beginn des Frühlings ist er wieder unterwegs mit der "Romandie I", einem alten, umgebauten Fahrgastschiff aus dem Jahr 1952. Am Lago Maggiore hegen Corinne und Tobias Denzler ihre Teeplantagen auf den Brissago-Inseln und auf dem Monte Verita oberhalb von Ascona. Sie sind die einzigen Teebauern in der Schweiz.

"Sommergeschichten am Wasser" (Montag, 27. Juli 2020, 21.05 Uhr): Der Sommer ist Saison für die Gleitschirmflieger - und die Region um den Thunersee, am nördlichen Rand der Schweizer Alpen gelegen, gilt als Paradies für die Ausübung dieses Sports. Sollte ein Flieger in den See abstürzen, sind Barbara Baumann und ihr Team von der "Seerettung Thunersee" sofort zur Stelle. Damit das reibungslos klappt, werden regelmäßig Notfallübungen durchgeführt. Im Dreiseenland Jura, zu dem der Bielersee, der Murtensee und der Neuenburgersee gehören, herrscht im Sommer optimales Segelwetter, und so verbringt nicht nur Familie Tschudi ihre gesamten Ferien auf einer Segeljacht.

"Herbstgeschichten am Wasser" (Montag, 3. August 2020, 20.15 Uhr): Weil der ehemalige Kapitän Jean de Bosset jeden Quadratmeter des Neuenburgersees kennt, erstellt er Navigationskarten. Wenn im Herbst die Winde das Wasser aufmischen, entstehen gefährliche Untiefen für den Schiffsverkehr. Bosco möchte mit seinen Karten Bootsbesitzer und Freizeitkapitäne vor diesen Gefahren schützen. Die "Lötschberg" ist der letzte Raddampfer auf dem Brienzersee im Berner Oberland. Noch eine Fahrt, dann geht der mehr als 100 Jahre alte Raddampfer in die Winterpause. Die 35-jährige Theres Hofmann ist die erste Frau in der Funktion des "Steuermanns".

"Wintergeschichten am Wasser" (Montag, 3. August 2020, 21.05 Uhr): Manuel Vock ist der einzige Muschelsucher am Zürichsee. Er hat sich auf Asiatische Körbchenmuscheln spezialisiert, die über das Ballastwasser großer Schiffe erst in die Niederlande gelangten und sich rheinaufwärts bis nach Zürich verbreitet haben. Pro Woche fängt er etwa 30 Kilo und verkauft diese an Restaurants rund um den Zürichsee. Im Tessin finden sich nur in den schattigen Seitentälern Spuren des Winters: Selbst jetzt ist es dort fast frühlingshaft. Ideale Bedingungen für das ungleiche Brüderpaar Palmieri, nach vielen Jahren wieder gemeinsam auf den Lago Maggiore zu fahren: Ottavio Palmieri ist Tenor und singt auf den größten Bühnen der Welt, sein Bruder Giovanni war ein professioneller Motorsportler und ist heute Fischer.

