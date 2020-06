3sat zeigt zweiteilige Doku "Wildes Pantanal"

3sat

Mainz (ots)

Montag, 29. Juni 2020, ab 16.15 Uhr Erstausstrahlungen

Das Pantanal im Südwesten Brasiliens ist eines der größten und artenreichsten Feuchtbiotope der Erde. 3sat stellt diesen Lebensraum in der zweiteiligen Dokumentation "Wildes Pantanal" am Montag, 29. Juni 2020, ab 16.15 Uhr vor. Der erste Teil beobachtet Kaimane, Wasservögel und andere Tiere an einem Wasserloch in der Trockenzeit, der zweite Teil zeigt Jaguare, die dort noch in großer Zahl vorkommen.

Wenn in der Trockenzeit alle anderen Gewässer austrocknen, wird der Waldsee im Pantanal zu einer Oase, an der Tapire, Wasservögel, Ameisenbären und Kaimane Wasser und Abkühlung finden. Südamerikanische Krokodile spielen eine wesentliche Rolle im ersten Teil, "Wildes Panatanal - Am letzten Wasserloch", von Steve Cole und Julie Wild. Vom Überlebenskampf der frisch geschlüpften Jungtiere bis zu den Paarungsritualen der ausgewachsenen Exemplare zeigt die Dokumentation das Leben der großen Reptilien. Auch der eindrucksvolle Riesenstorch Jabiru, Symbol und Wappentier des Pantanal, rückt immer wieder in den Fokus der Filmemacher.

Im Anschluss, um 17.00 Uhr, zeigt 3sat den zweiten Teil: "Wildes Pantanal - Jaguar-Land" von Steve Cole und James Reed. Jaguare teilen sich ihren Lebensraum unter anderem mit Riesenottern, Kaimanen und Capybaras. Die Großkatzen leben und jagen an den Wasserläufen, wie ihre Vorfahren es seit Urzeiten taten. Doch durch Landwirtschaft und Tourismus bleibt den Tieren des Pantanal immer weniger Raum. Denn um die seltenen Tiere zu sehen, reisen in jüngster Zeit immer mehr Menschen in das einst unzugängliche Pantanal.

