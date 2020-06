3sat

In 3sat: "SCHWEIZWEIT: Die Spürnase der Wasseradern"

SRF-Dokumentation über die Arbeit eines Wassersuchers

Bild-Infos

Download

Mainz (ots)

Sonntag, 7. Juni 2020, 18.30 Uhr Erstausstrahlung

Wenn das Wasser knapp wird, Gärtner plötzlich auf dem Trockenen sitzen oder die Quelle einer abgeschiedenen Hütte in den Bergen austrocknet, kommt er ins Spiel: Rutengeher Damien Evéquoz. Sabine Kennel begleitet in ihrer Dokumentation "SCHWEIZWEIT: Die Spürnase der Wasseradern" am Sonntag, 7. Juni 2020, um 18.30 Uhr den Wassersucher bei seiner Arbeit und gibt Einblicke in einen ungewöhnlichen Beruf. Die Sendung ist 30 Tage lang nach Ausstrahlung in der 3sat-Mediathek verfügbar.

Seit mehr als 20 Jahren praktiziert Damien Evéquoz das Rutengehen. Die Wünschelrute führt ihn dabei an die entlegensten Orte der Schweiz, um geheime Quellen und Wasseradern aufzuspüren. Für Evéquoz ist das Suchen und Finden von Wasserquellen eine Kunst, keine exakte Wissenschaft. Er glaubt an die tiefe Verbindung des Menschen mit der Umwelt und den Elementen des Lebens - und hat damit Erfolg.

Ansprechpartnerin: Marion Leibrecht, Telefon: 06131 - 70-16478; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de

Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/schweizweit

Weitere Informationen zum 3sat-Programm: https://pressetreff.3sat.de

3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARD

Pressekontakt:

Zweites Deutsches Fernsehen

HA Kommunikation / 3sat Pressestelle

Telefon: +49 - (0)6131 - 70-12121

Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuell