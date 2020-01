3sat

Mit Huskies unterwegs: 3sat zeigt den Schweizer Dreiteiler "Abenteuer Lappland"

Montag, 20. Januar 2020, ab 20.15 Uhr Erstausstrahlungen

Lappland im Dezember 2019, minus 30 Grad, 200 Kilometer unterwegs in der Wildnis mit Schlittenhunden, übernachtet wird in Zelten. Vier Schweizer Abenteurerinnen und ein Abenteurer nehmen sich kurz vor Weihnachten eine Auszeit und wagen sich auf eine einmalige Reise. 3sat zeigt die drei Teile "Abenteuer Lappland" von Frank Senn aus der Reihe "DOK" des Schweizer Fernsehens am Montag, 20. Januar 2020, ab 20.15 Uhr in deutscher Erstausstrahlung.

Lappland - ein langgehegter Traum für den 60-jährigen Brunnenmeister Armin Berchtold aus Giswil, die 32-jährige ehemalige Spitzen-Bobfahrerin Michelle Huwiler, die 27-jährige Personalmanagerin Martina Schweizer sowie die Psychologin, Universitätsdozentin und dreifache Mutter Barbara Studer (35). Auch die 46-jährige Silvia Lerch, die für eine Versicherungsgesellschaft arbeitet und vor vier Jahren an Parkinson erkrankt ist, stellt sich dieser Herausforderung. Sie alle nehmen ein Abenteuer auf sich, das sie aus ihrem gewohnten Alltag reißt. Sie sind fünf Tage lang mit Schlittenhunden in der Wildnis Lapplands unterwegs. Die meisten von ihnen haben keine Erfahrung im Umgang mit den Hunden und haben noch nie in Zelten bei bis zu minus 30 Grad übernachtet. 200 Kilometer legen sie mit einem eigenen Gespann von jeweils sechs Huskies in den fünf Tagen zurück. Sie sind für ihre Hunde verantwortlich, müssen sie füttern und in der Kälte versorgen. Es ist eine Tour voller Schönheiten, Dämmerlicht, Schnee, Dunkelheit und Nordlichter. Eine Geschichte über Menschen, die mit ihren Hunden als Gruppe zusammenwachsen, an ihre persönlichen Grenzen kommen und diese gemeinsam überwinden müssen, um ans Ziel zu gelangen. Geführt werden sie von dem finnischen Guide und Schlittenhundführer Juho Ylpiessia, der mit seiner Husky Ranch in Lappland südlich von Kittilä stationiert ist. Die Tour führt quer durch den Nationalpark von Kansallispuisto bis hinunter in den Süden.

Der Dreiteiler "Abenteuer Lappland" stammt aus der Reihe "DOK" des Schweizer Fernsehens, die Dokumentarfilme zu Gesellschaft, Natur, Politik, Sport und Wirtschaft zeigt.

