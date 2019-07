3sat

Museums-Check mit Markus Brock in der Landesgalerie Niederösterreich Krems

Bild-Infos

Download

Mainz (ots)

Sonntag, 7. Juli 2019,18.00 Uhr Erstausstrahlung

Für "Museums-Check" am Sonntag, 7. Juli 2019, 18.30 Uhr, besucht Markus Brock die neue Landesgalerie Niederösterreich sowie das Karikaturmuseum Krems. Die Landesgalerie Niederösterreich in Krems eröffnete erst im vergangenen Mai - untergebracht ist sie in einem avantgardistischen Bau im Zentrum der Kunstmeile Krems. Als Gast begrüßt Brock den österreichischen Schauspieler, Sänger und Kabarettisten Manuel Rubey.

"Abstand kurbelt das Denken an", meint Rubey, ob auf Reisen oder bei einem Museumsbesuch. Gemeinsam mit Markus Brock erkundet der 40-jährige Wiener die Landesgalerie Niederösterreich: Zur Eröffnung sind gleich mehrere Ausstellungen zu sehen. "Ich bin alles zugleich" thematisiert, wie sich Künstler seit dem 19. Jahrhundert selbst darstellen. Ausgehend vom österreichischen Künstler Egon Schiele versammelt die Schau unter anderem Selbstbildnisse von Oskar Kokoschka, Arnulf Rainer und zeitgenössischen Malern. Mal inszenieren sie sich mit verzerrten Grimassen, mal als Heiligenfiguren oder Superstars.

Außerdem stellt die Landesgalerie Niederösterreich das feministische Werk von Renate Bertlmann aus, das die Biennale-Künstlerin selbst kuratiert hat. Ironie, Utopie und Pornografie: Das sind ihre zentralen Themen. Neben legendären Arbeiten der 1970er- und 1980er-Jahre zeigt die Künstlerin eine Installation mit 126 Urnen, die sie teilweise mit persönlichen Inhalten füllt.

Im Karikaturmuseum Krems, das zu den wichtigsten europäischen Museen seiner Art zählt, geht es schließlich zu einer fiktiven Reise ins Weltall. Die aktuelle Ausstellung "Wettlauf zum Mond" zeigt anlässlich des 50-jährigen Jubiläums der ersten Mondlandung am 21. Juli 1969 historische Karikaturen und Dokumentationen zum damaligen Wettlauf ins All zwischen den USA und der UdSSR.

Ansprechpartnerin: Marion Leibrecht, Telefon: 06131 - 70-16478; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de

Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/museumscheck

Weitere Informationen zum 3sat-Programm: https://pressetreff.3sat.de

3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARD

Pressekontakt:

Zweites Deutsches Fernsehen

HA Kommunikation / 3sat Pressestelle

Telefon: +49 - (0)6131 - 70-12121

Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuell