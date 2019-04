3sat

Furcht vor dem Fremden: "Wissenschaft am Donnerstag" in 3sat mit Doku über Xenophobie und Wissenstalk "scobel" über neuen Antisemitismus

Donnerstag, 18. April 2019, ab 20.15 Uhr Mit Erstausstrahlung

Die Scheu vor fremden Menschen liegt in unserer DNA, sie ist ein Schutzmechanismus, der lebensrettend sein kann. Vorurteile gegenüber Fremden sind schon aus der Antike überliefert. Doch wie sehr sind wir unseren evolutionären Wurzeln ausgeliefert, und wie sehr sind Sorgen und Ängste gesellschaftliche Konstruktionen? Die 3sat-Dokumentation "Furcht vor dem Fremden" geht diesem Phänomen am Donnerstag, 18. April 2019, 20.15 Uhr, auf den Grund und zeigt neue Forschungsansätze. Im Anschluss, um 21.00 Uhr, folgt "scobel - Neuer Antisemitismus" in Erstausstrahlung. Welche Wege es aus Antisemitismus und Xenophobie gibt, diskutiert Gert Scobel mit seinen Gästen, darunter Michel Friedman.

Die Angst vor Fremdem erklären Evolutionsforscher damit, dass davon früher das Überleben der eigenen Gruppe abhing. In der Dokumentation "Angst vor dem Fremden" von Eva Münstermann und Nicola Burfeindt sagt Professor Borwin Bandelow, Psychiater und Angstforscher: "Es ist ein Urangst-System, genauso wie die Angst vor Spinnen, und lässt sich nicht durch Worte oder Fakten überzeugen." In ihrer Forschung zur Hartnäckigkeit von Vorurteilen stellt die Psychologin Professor Beate Küpper vor allem fest, dass die Konstruktion der eigenen Identität in direkter Abhängigkeit zu dem Fremden und dessen vermeintlicher Andersartigkeit steht. Professor Carsten K. W. De Dreu in Amsterdam erforscht den Einfluss von Hormonen auf unser Verhalten gegenüber Mitgliedern fremder Gruppen.

Im Anschluss an die Doku, um 21.00 Uhr, folgt im Rahmen von "Wissenschaft am Donnerstag" die Gesprächssendung "scobel - Neuer Antisemitismus". Neue Studien belegen, dass der Antisemitismus, gepaart mit Fremdenfeindlichkeit, Nationalismus und rechten Parolen, wieder zunehmend die Mitte der Gesellschaft erobert. Dabei geht Judenhass immer mehr Hand in Hand mit allgemeinem Fremdenhass. Darüber sowie über die Frage, welche Wege es aus Antisemitismus und Xenophobie gibt, diskutiert Gert Scobel mit seinen Gästen. Zu diesen zählen Miriam Rürup, Historikerin und Leiterin des Instituts für die Geschichte der deutschen Juden, Armin Nassehi, Professor für Kultursoziologie, Politische Soziologie, Religionssoziologie, Wissens- und Wissenschaftssoziologie an der Ludwig-Maximilians-Universität München, und Michel Friedman, Rechtsanwalt, Publizist und Direktor des "Center for Applied European Studies".

"Wissenschaft am Donnerstag": In 3sat steht der Donnerstagabend im Zeichen der Wissenschaft. Um jeweils 20.15 Uhr beleuchtet eine Dokumentation relevante Fragen aus Natur- und Geisteswissenschaften, Kultur und Technik. Im Anschluss, um 21.00 Uhr, diskutiert Gert Scobel mit seinen Gästen zum Thema.

