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news aktuell Academy wird zur dpa-Akademie: Gebündeltes Expertenwissen der dpa-Gruppe

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Hamburg (ots)

Die news aktuell Academy geht in einem neuen, umfassenden Angebot auf: der dpa-Akademie. Sie bündelt ab sofort das Praxiswissen der Deutschen Presse-Agentur und ihrer Tochterunternehmen und bietet PR- und Kommunikationsverantwortlichen sowie Medienschaffenden damit einen erweiterten Zugang zu Expertenwissen, vielfältigeren Themen und innovativen Formaten. Expertinnen und Experten aus der dpa-Gruppe geben ebenso wie externe Trainerinnen und Trainer ihr Know-how an Kommunikationsprofis weiter. Geleitet wird die neue dpa-Akademie von Marcus Heumann (56), der bereits seit 2019 die news aktuell Academy erfolgreich aufgebaut hat.

Kommunikationsexpertise trifft auf journalistisches Know-how

Die dpa-Akademie baut auf der bisherigen news aktuell Academy auf. Neben klassischen Themen der PR und Unternehmenskommunikation fließen ab sofort auch journalistisches Know-how und redaktionelle Expertise aus der gesamten dpa-Gruppe ein. Ziel ist es, unter dem Claim "Lernen von denen, die es machen" Kommunikationsprofis und Medienschaffende gleichermaßen praxisnah auf die aktuellen Herausforderungen der Branche vorzubereiten. Dazu gehören unter anderem KI-Wissen, Generative Engine Optimization, Medientrainings und Recherchemethoden.

"Die dpa-Akademie ist die konsequente Weiterentwicklung eines Angebots, das sich in den vergangenen Jahren fest in der Kommunikationsbranche etabliert hat", sagt Petra Busch, Geschäftsführerin von news aktuell. "Wir bündeln jetzt das Know-how der gesamten dpa-Gruppe unter einem Dach - und schaffen damit ein Fortbildungsangebot, das in dieser Kombination aus Kommunikationskompetenz und journalistischer Exzellenz neu ist. Für unsere Kundinnen und Kunden bedeutet das: noch mehr Relevanz, noch mehr Praxisnähe, noch mehr Mehrwert."

Marcus Heumann, Leiter der dpa-Akademie: "Wir wollen Wissen vermitteln, das unmittelbar im Arbeitsalltag genutzt werden kann. Unsere Trainerinnen und Trainer kommen aus der Praxis. Mit ihrer Expertise kombinieren wir in der dpa-Akademie technologische Kompetenz, Kommunikationswissen und journalistische Standards."

Sechs Formate für jeden Bedarf

Die dpa-Akademie bietet sechs Formate:

Webinare

Workshops

Inhouse-Trainings

Vorträge

kostenfreie Impuls-Sessions

kostenfreie "Inside dpa"-Angebote

Alle Formate sind auf Praxisrelevanz, Interaktivität und verständlich vermitteltes Hands-on-Wissen ausgerichtet. Ob Online oder in Präsenz - die Trainerinnen und Trainer stehen den Teilnehmenden persönlich zur Seite.

Das aktuelle Fortbildungsangebot der dpa-Akademie: https://ots.de/9hDOy3

Über news aktuell

news aktuell verschafft Unternehmen, Institutionen und Verbänden einen effektiven Zugang zu Medien sowie zu Verbraucherinnen und Verbrauchern. Die dpa-Tochter berät ihre Kunden persönlich auf Augenhöhe - und unterstützt sie dabei, ihr Pressematerial einfach und erfolgreich zu veröffentlichen. Über die digitalen Tools ots und zimpel gelangen PR-Inhalte an alle Medienformate wie klassische Printtitel, klickstarke Online-Portale oder soziale Netzwerke. Zusätzlich veröffentlicht news aktuell sämtliche PR-Inhalte ihrer Kunden auf Presseportal.de, einem der reichweitenstärksten PR-Portale Deutschlands. So werden weltweit alle relevanten Zielgruppen erreicht, von Redaktionen über fachspezifische Blogs, digitale Influencerinnen und Influencer bis hin zu interessierten Privatpersonen. Native Ads in hochkarätigen Medien, Display Ads an hochfrequentierten Standorten, umfassendes Monitoring mit ots-Monitoring by ARGUS, individuelle Unterstützung bei der Content-Produktion sowie ein breites Angebot an Praxiswissen durch die news aktuell Academy runden das Portfolio ab. news aktuell ist seit 1989 am Markt und beschäftigt über 135 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der Firmensitz ist in Hamburg. Weitere Standorte sind in Berlin, Frankfurt und München.

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