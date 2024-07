Rocking PR since 1989: news aktuell wird 35 Jahre

news aktuell GmbH

news aktuell feiert in diesem Jahr 35-jähriges Jubiläum. Seit ihrer Gründung am 3. August 1989 in Hamburg hat sich die dpa-Tochter zu einem international tätigen Kommunikationsdienstleister entwickelt. Heute beschäftigt das Unternehmen über 135 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an fünf Standorten in Deutschland und der Schweiz. In den vergangenen Jahrzehnten hat news aktuell sein Produkt- und Service-Portfolio für Kommunikationsprofis aus Unternehmen, Organisationen und Agenturen kontinuierlich ausgebaut und sich als zuverlässiger und innovativer Partner für die Kommunikationsbranche etabliert.

"Unsere Leidenschaft für Kommunikation und die Medien treiben uns bei news aktuell seit jeher an. Sie hat uns zu dem gemacht, was wir heute sind. Bei uns stehen Kundinnen und Kunden sowie das gesamte news aktuell-Team im Mittelpunkt. Als Teil der dpa-Gruppe setzen wir auch heute noch ganz bewusst auf menschliche Qualitätskontrolle sowie individuellen Service und Support", sagt Petra Busch, Geschäftsführerin von news aktuell.

Vithunan Lingeswaran, Geschäftsführer von news aktuell: "news aktuell hat von Beginn an den Nerv des Marktes getroffen - das zeigt unsere 35-jährige Erfolgsgeschichte. Unser Ziel ist es, kontinuierlich innovative und benutzerfreundliche Lösungen zu entwickeln - entlang der Bedürfnisse unserer Kundinnen und Kunden. Schon jetzt können wir verraten: Unsere Pipeline für Neuentwicklungen ist sehr gut gefüllt und die Branche darf gespannt sein - einige davon werden schon in Kürze auf den Markt kommen."

news aktuell unterstützt Unternehmen, Organisationen und Agenturen bei der Veröffentlichung ihrer PR-Inhalte. Als jahrzehntelanger Player auf dem Kommunikationsmarkt hat das Unternehmen in den vergangen 35 Jahren den PR-Verantwortlichen ein Netzwerk aus Nachrichtenagenturen, Medien, Journalistinnen und Journalisten sowie Content-Partnern in mehr als 170 Ländern zugänglich gemacht. Über das Verbreitungsnetzwerk ots und die Mediendatenbank und PR-Software zimpel machen Kommunikationsverantwortliche ihre Inhalte im Original für alle Mediengattungen sichtbar.

Seit dem Start von ots wurden über vier Millionen Meldungen verbreitet, die zimpel-Datenbank umfasst inzwischen 612.000 Kontakte zu Medienschaffenden weltweit. Mit durchschnittlich 12,2 Millionen Aufrufen pro Monat zählt das Presseportal von news aktuell heute zu den reichweitenstärksten PR-Portalen Deutschlands.

Ergänzt wird das Produktportfolio durch Native Advertising in Qualitätsmedien, die Medienbeobachtung by ARGUS, individuelle Unterstützung bei der Content-Produktion und Praxiswissen durch die news aktuell Academy.

1989-2024: Vom Fax- bis ins Internet-Zeitalter

news aktuell wurde am 3. August 1989 von Carl-Eduard Meyer in Hamburg gegründet. Der Versand der ersten Presseinformationen im Kundenauftrag erfolgte per Fax. 1994 übernahm die dpa Deutsche Presse-Agentur das Unternehmen. In den darauffolgenden Jahren setzte news aktuell mit der Einführung der digitalen Verbreitungsdienstleistungen Originaltextservice (ots) und Originalbildservice (obs) sowie dem Aufbau von Presseportal.de wichtige Meilensteine. Zu Beginn des neuen Jahrtausends expandierte das Unternehmen mit der Eröffnung von Büros in Berlin, Frankfurt, München und Düsseldorf und gründete die news aktuell (Schweiz) AG.

Ein weiterer Meilenstein war die Übernahme der Zimpel-Media-Daten GmbH im Jahr 2013 und der Ausbau der Journalistendatenbank und PR-Software zimpel. In den Folgejahren wurde das Portfolio in den Bereichen Native Advertising und Medienmonitoring ergänzt.

Mit mehreren Veranstaltungsformaten etablierte sich news aktuell in der Kommunikationsbranche, darunter der PR-Bild Award sowie Studien und Branchen-Umfragen wie der PR- und Medien-Trendmonitor.

Nach dem Ausscheiden des Gründers Carl-Eduard Meyer übernahmen 2014 Edith Stier-Thompson und Frank Stadthoewer die Geschäftsführung von news aktuell. Seit Dezember 2023 leiten Petra Busch und Vithunan Lingeswaran als neues Führungsduo das Unternehmen.

