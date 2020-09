news aktuell GmbH

Final Call für den PR-Bild Award 2020: Bis zum 2. Oktober abstimmen

Hamburg (ots)

Noch bis Freitag kann die Öffentlichkeit unter www.pr-bild-award.de abstimmen, welche PR-Bilder es dieses Jahr auf das Siegertreppchen des PR-Bild Award von news aktuell schaffen. Im Vorfeld hatte eine Fachjury aus Medien- und Kommunikationsexperten eine Vorauswahl in Form einer Shortlist getroffen. Die Sieger werden durch die Stimmen von Jury und Öffentlichkeit ermittelt und im Herbst bekannt gegeben. Die dpa-Tochter vergibt den renommierten Branchenpreis bereits zum 15. Mal.

Mit knapp 900 Bildern gab es in diesem Jahr über 300 Einreichungen mehr als im Vorjahr. An der öffentlichen Abstimmung haben bisher über 18.000 Personen teilgenommen. Das ist ein Zuwachs von 4.000 Teilnehmern im Vergleich zum vergangenen Jahr, was einer Steigerung von 29 Prozent entspricht.

Edith Stier-Thompson, Geschäftsführerin von news aktuell und zugleich Initiatorin des PR-Bild-Award, freut sich, dass der PR-Bild Award gerade in so schwierigen Zeiten einen enormen Zuspruch bekommen hat: "2020 ist ein besonderes Jahr. Das spiegelt sich natürlich auch in den Einreichungen wider. Wir haben sehr starke Motive auf der Shortlist. Vielleicht ist das der Grund, warum wir schon so viele Votings bekommen haben. Erste Medaillenfavoriten zeichnen sich bereits ab. Jetzt kommt es sehr auf die letzten Stimmen an. Sie können das Endresulutat nochmal drehen."

Wie in den vergangenen Jahren vergibt news aktuell den PR-Bild Award zusammen mit news aktuell Schweiz und APA-Comm aus Österreich. Medienpartner sind das Magazin für Kommunikation "pressesprecher", das österreichische Leitmedium für Werbung, Medien und Marketing "Horizont" und das Schweizer Wirtschaftsmagazin der Kommunikation und Werbung "persönlich".

Die nominierten 60 Bilder in den Kategorien Lifestyle, NGO-Foto, Portrait, Reisen, Social-Media-Foto sowie Storys & Kampagnen können unter nachfolgendem Link heruntergeladen werden. Siedürfen ausschließlich in einem redaktionellen Umfeld eingesetzt werden, immer in Bezug auf den PR-Bild Award 2020: http://pr-bild-award.de/shortlist2020.zip

Shortlist 2020:

Lifestyle

Ebility GmbH / D

FALKE / D

Hochschule der Medien / D

Juice Technology AG / CH

Kuratorium Wiener Pensionisten-Wohnhäuser / A

mococo medienmanufaktur für Haarstudio Elisabeth / D

Philippines Department of Tourism / D

RSG Group GmbH / D

SPORTFIVE / D

Wort & Bild Verlag Konradshöhe GmbH & Co. KG / D

NGO

Brot für die Welt / D

Cap Anamur/Deutsche Not-Ärzte e.V. / D

Don Bosco Deutschland / D

Kindermissionswerk 'Die Sternsinger' / D

Planet Action / D

SOS-Kinderdörfer weltweit / D

Stand by me Lesvos/Lesvosmatters.com / D

Tier im Fokus (TIF) / CH

Two Little Designers für Sternenkind.org / D

Zeltschule e.V. / D

Portrait

Digitec Galaxus AG / CH

FC Schalke 04 Basketball / D

Kühl PR für EUROPA (Sony Music Entertainment Germany GmbH) / D

Kuratorium Wiener Pensionisten-Wohnhäuser / A

Lebenshilfe Wien / A

Philippines Department of Tourism / D

Planet Action / D

Pretzlaw Communications für Schlossgut Diel / D

Save the Children Deutschland e.V. / D

Schweiz Tourismus / CH

Reisen

ad publica Public Relations GmbH für Metaxa / D

Aletsch Arena AG / CH

Anke Jobs @ Kreativheimat für GROOTBOS / D

BREPAL e.V. / D ( 2 Nominierungen)

Ferris Bühler Communications GmbH für Edelweiss / CH

Ford-Werke GmbH / D

Heidiland Tourismus AG / CH

Philippines Department of Tourism / D

Winklerhotels / A

Social-Media-Foto

Airbus Operations GmbH / D

Deutsches Meeresmuseum / D

Golin GmbH für WaterWipes / D

haebmau ag für Sony Xperia / D

MAKEUP+HAIR Rahel Taeubert mit icareyoucare.de / D

Malteser Hilfsdienst e.V. / D

Schweizer Reisekasse (Reka) Genossenschaft / CH

Stiftung SeeYou Familienorientierte Nachsorge Hamburg / D

Veterinärmedizinische Universität Wien (Vetmeduni Vienna) / A

Viva con Agua de Sankt Pauli e.V. / D

Storys & Kampagnen

Alfred Kärcher SE & Co. KG / D

Flughafen Stuttgart GmbH / D

Golin GmbH für WaterWipes / D

Kruger Media für Telekom Street Gigs / D

Marc Cain GmbH / D

Philippines Department of Tourism / D

Schweiz Tourismus / CH

Seiring Design Werbeagentur GmbH für Camp Stahl e.V. / D

Technik Museen Sinsheim Speyer / D

Universal-Investment / D

Jury 2020:

- Matthias Ackeret, Chefredakteur "persönlich"

- Mirjam Berle, Director Communications Central & Eastern Europe Goodyear (ab 1.10.2020: Direktorin der Direktion "Öffentlichkeit und Fans" des Deutschen Fußball-Bundes (DFB))

- Ricarda Bohn, Talent der #30u30-Crew 2019 & Corporate Communications Voith

- Amelie Brübach, Talent der #30u30-Crew 2019 & Kommunikationsleiterin Industriemessen Messe Stuttgart

- Boris Entrup, Hair- & Make-up-Artist

- Marie-Theres Fischer, Stellvertretende Ressortleiterin Bildredaktion APA

- Hans-Peter Junker, Chefredakteur VIEW & stv. Chefredakteur der GALA

- Gudrun Kreutner, Mitglied der Geschäftsleitung und Leiterin Unternehmenskommunikation Wort & Bild Verlag

- Klaus Küpper, Mitglied der Geschäftsleitung Jeschenko MedienAgentur Köln

- Susanne Marell, Juryvorsitzende PR-Bild Award 2020 und CEO Hill+Knowlton Strategies (H+K)

- Johannes Müller, Vice President Corporate Communications bei der BSH Hausgeräte GmbH und freiberuflicher Fotograf mit Fokus auf Kriegs- und Krisengebiete

- Eljub Ramic, Geschäftsführer news aktuell (Schweiz) AG

- Susan Saß, Leiterin Presse und Öffentlichkeitsarbeit sowie Studien & Publikationen, Bundesverband E-Commerce und Versandhandel e.V.

- Monika Schaller, Leiterin Konzernkommunikation und Unternehmensverantwortung Deutsche Post DHL

- Rüdiger Scharf, Leiter Public Relations / Pressesprecher DAK-Gesundheit

- Frank Stadthoewer, Geschäftsführer news aktuell

- Volker Thoms, Chefredakteur Magazin pressesprecher

- Matthias Wesselmann, Vorstand fischerAppelt

Social-Media-Hashtag: #prba20

Kategorien:

www.pr-bild-award.de/bildkategorien

Wahlverfahren:

www.pr-bild-award.de/wahlverfahren

Voting:

https://www.pr-bild-award.de/voting/

Sieger 2019:

www.pr-bild-award.de/sieger2019

Partner:

Österreich: APA-Comm, www.ots.at

Schweiz: news aktuell (Schweiz) AG, www.newsaktuell.ch

Medienpartner:

Deutschland: pressesprecher - Magazin für Kommunikation, www.pressesprecher.com

Österreich: Horizont AT, www.horizont.at

Schweiz: persönlich Verlags AG, www.persoenlich.com

Über news aktuell

Als hundertprozentige Tochter der dpa verschafft news aktuell Unternehmen, Institutionen und Verbänden einen effektiven Zugang zu Medien und Verbrauchern und unterstützt die Organisationen dabei, einfach und erfolgreich ihre Storys zu erzählen. Über die digitalen Tools ots und zimpel gelangen PR-Inhalte an alle Medienformate wie klassische Printtitel, klickstarke Online-Portale oder soziale Netzwerke. Zusätzlich veröffentlicht news aktuell sämtliche PR-Inhalte seiner Kunden auf www.presseportal.de, einem der reichweitenstärksten PR-Portale Deutschlands. Somit werden weltweit alle relevanten Multiplikatoren erreicht, von Redakteuren, über digitale Influencer bis hin zu fachspezifischen Bloggern und interessierten Verbrauchern. news aktuell ist seit 1989 am Markt und beschäftigt über 135 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der Firmensitz ist in Hamburg. Weitere Standorte sind in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt und München.

