Feuerhemmende Türen schützen kaum vor Einbruch

Wiesbaden (ots) - Klirrende Kälte und dick vereiste Scheiben: Da lässt so mancher beim Eiskratzen den Motor laufen. So werden die Scheiben schneller frei und der Wagen innen warm. Doch Autofahrerinnen und Autofahrer riskieren damit einen Schaden am Fahrzeug und obendrein ein Bußgeld, warnt das Infocenter der R+V Versicherung. Den Motor im Stand warmlaufen zu lassen, gilt laut Straßenverkehrsordnung als unnötiger ...

mehr