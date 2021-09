R+V Infocenter

"Die Ängste der Deutschen 2021"- Hohe Staatsverschuldung wegen Corona und extreme Unwetter bereiten den Menschen große Sorgen

Anmoderationsvorschlag: Corona hat die Welt immer noch fest im Griff. Was bedeutet das für die Ängste der Deutschen? Seit 30 Jahren fragt das Infocenter der R+V Versicherung in einer repräsentativen Langzeitstudie die Deutschen nach ihren größten Sorgen. Die wichtigsten Ergebnisse der aktuellen Umfrage "Die Ängste der Deutschen 2021" verrät Ihnen jetzt Oliver Heinze.

Sprecher: Die Schuldenuhr rast und die Mehrheit der Deutschen befürchtet, dass der Staat sie für die Milliarden-Schulden der Corona-Krise mit Steuererhöhungen und Leistungskürzungen zur Kasse bitten wird. Das ist Platz eins in der diesjährigen "Ängste der Deutschen"-Rangliste. Aber auch danach dreht sich vieles ums Geld:

O-Ton 1 (Brigitte Römstedt, 21 Sek.): "Die Menschen haben Angst davor, dass alles immer teurer wird: Denn man spürt ja auch die Inflation jeden Tag - wenn sie im Supermarkt stehen oder tanken gehen, oder beim Blick auf die Stromrechnung. Das spiegelt sich auch in unserer Studie wieder: Jeder zweite Deutsche hat Angst, dass die Lebenshaltungskosten steigen - und genauso viele Menschen haben Angst davor, dass sie für die EU-Schuldenkrise zur Kasse gebeten werden."

Sprecher: So Brigitte Römstedt, die Leiterin des R+V-Infocenters. Am stärksten gesunken sind in diesem Jahr die Ängste vor einer Wirtschaftsflaute und vor steigenden Arbeitslosenzahlen. Den größten Anstieg gab es nach der Flutkatastrophe im Sommer beim Ängste-Dauerbrenner Thema "Umwelt und Klima". 1.000 Menschen wurden dazu extra befragt - und...

O-Ton 2 (Brigitte Römstedt, 19 Sek.): "...das Ergebnis zeigt, wie sehr diese Bilder der dramatischen Schäden die Menschen geschockt haben. Die Ängste schnellen um mehr als 20 Prozentpunkte in die Höhe, zwei Drittel der Menschen haben jetzt Angst davor, dass Naturkatastrophen und Wetterextreme zunehmen - und fast genauso viele Leute davor, dass der Klimawandel dramatische Folgen für die Menschheit hat."

Sprecher: Das ist ein neuer Rekordwert, der selbst beim berühmten Vulkanausbruch in Island oder bei der gigantischen Ölpest im Golf von Mexiko nicht annähernd erreicht wurde. Überaus interessant ist darüber hinaus auch, was die Deutschen kurz vor der Bundestagswahl von ihren Politikern halten:

O-Ton 3 (Brigitte Römstedt, 17 Sek.): "Tatsächlich kommen die Politiker nie gut in unserer Umfrage weg. 41 Prozent der Deutschen befürchten, dass die Politiker von ihren Aufgaben überfordert sind. Aber man muss sehen, dass das für ein Wahljahr gar nicht so schlecht ist, denn vor vier Jahren haderten noch 55 Prozent der Deutschen mit ihren Politikern.

Abmoderationsvorschlag: Wenn Sie das alles noch mal in Ruhe nachlesen möchten: Die Ergebnisse der R+V-Studie "Die Ängste der Deutschen 2021" können Sie sich im Internet unter www.ruv.de downloaden.

