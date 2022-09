Santander Consumer Bank AG

Tobias Heilmaier wird neuer Deutschland-Chef von Santander CIB

Mit der Ernennung zum 1. Dezember wird Santander Corporate & Investment Banking seine führende Position und sein regionales Angebot in Europa weiter stärken

Santander Corporate and Investment Banking (Santander CIB) gab heute bekannt, dass Tobias Heilmaier die Leitung von Santander CIB in Deutschland übernehmen wird.

Santander CIB verfügt über eine starke internationale Präsenz in Europa sowie in Nord- und Südamerika mit umfangreicher Expertise in Bereichen wie Corporate Finance, Structured Finance, Working Capital Solutions, Cash Management, Trade Finance, Syndicated Loans, Debt Capital Markets und Market Risk Management. Der globale Branchenfokus von Santander CIB auf die Bereiche Energie, Infrastruktur, TMT, Consumer Retail & Health, ESG und digitale Lösungen stärkt den geografischen und globalen Produktansatz.

Tobias hat über 17 Jahre Erfahrung im Finanzsektor. Er wechselt von JP Morgan zu Santander CIB, wo er zuletzt als Co-Head das Investment Banking in Deutschland verantwortete und zuvor als Co-Head of Corporate Finance Coverage in Deutschland tätig war. Vor seinem Wechsel zu JP Morgan leitete er seit 2016 als Managing Director bei Goldman Sachs den Bereich EMEA Chemicals, der Teil des Global Natural Resources Teams war.

Seine Ernennung wird zum 1. Dezember wirksam. Tobias wird an Ignacio Dominguez-Adame, Head of Santander CIB Continental Europe, und an Darren Jones, Global Head of Banking & Corporate Finance und Head of Santander CIB UK, berichten.

José M. Linares, Global Head of Santander CIB, sagt: "Deutschland ist ein sehr dynamischer Markt, der eine Schlüsselrolle in unserem europäischen Geschäft spielt. Wir freuen uns sehr, Tobias bei uns begrüßen zu dürfen. Er wird uns dabei helfen, unser globales Geschäft weiter zu stärken. Ich bin überzeugt, dass seine Erfahrungen und seine fundierten Branchenkenntnisse unsere Wachstumsambitionen unterstützen werden."

