Top Employer Award: Santander erhält Auszeichnung für Deutschland und Europa

- Renommierte Auszeichnung für außerordentliche Mitarbeiterorientierung und Personalführung - Santander Deutschland und die Santander Gruppe erneut unter den Top Employern

Santander Deutschland erhält den "Top Employer Award" für seine außerordentliche Mitarbeiterorientierung. Die Bank erhält die Auszeichnung vom "Top Employers Institute" bereits zum zwölften Mal in Folge und befindet sich damit wieder im Kreis der Top Employer. Jährlich honoriert das "Top Employers Institute" weltweit führende Arbeitgeber mit einer Auszeichnung für herausragende Personalführung und -strategie. In diesem Jahr geht auch der "Top Employer Europe"-Award erneut an die Santander Gruppe.

"Wir freuen uns sehr über diese wiederholte Auszeichnung, die uns darin bestätigt, dass wir ein Unternehmen sind, das seine Mitarbeiter in den Mittelpunkt stellt. Wir sind Santander - das ist nicht nur unser Leitspruch, sondern wird bei uns auch gelebt. Ein Unternehmen ist so gut, wie seine Mitarbeiter es sind.", sagt Olivia Pita, Bereichsleiterin Human Resources von Santander Deutschland.

Alle am Top Employer Award teilnehmenden Unternehmen durchlaufen einen einheitlichen Untersuchungsprozess und müssen sich definierten und standardisierten hohen Anforderungen stellen, um die Zertifizierung zu erhalten. Um die Aussagekraft und Wertigkeit des gesamten Zertifizierungsprozesses zu stärken, werden die Ergebnisse zusätzlich einer unabhängigen und externen Prüfung unterzogen und auditiert.

Die Unternehmen werden unter anderem in den Kategorien Talentstrategie, Training und Entwicklung, Führungskräfteentwicklung, Onboarding und Unternehmenskultur auf den Prüfstand gestellt. Das Top Employers Institute hat die begehrte Auszeichnung in diesem Jahr an über 1 600 Top Unternehmen in 114 Ländern übergeben. In Deutschland waren es insgesamt 122.

