Santander Consumer Bank AG

Exzellent: Santander erhält Auszeichnung für erstklassiges Gesundheitsmanagement

Bild-Infos

Download

Mönchengladbach (ots)

- Bank erhält Exzellenz-Siegel im Rahmen des Corporate Health Awards 2019 - Santander ist eines der führenden Unternehmen im Gesundheitsmanagement

Santander wurde beim Corporate Health Award 2019 für ihr herausragendes betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM) mit dem "Exzellenz-Siegel" ausgezeichnet. Das Siegel wurde im feierlichen Rahmen in Frankfurt übergeben. Damit zählt Santander deutschlandweit zu den führenden Unternehmen im Bereich BGM.

Der Corporate Health Award ist eine Initiative von EuPD Research und Handelsblatt und in Deutschland die renommierteste Auszeichnung im Bereich BGM. Sie umfasst inzwischen 15 Branchen und mehrere Sonderpreiskategorien. Das Exzellenz-Siegel wird an besonders vorbildliche Unternehmen verliehen, die sich nachweislich überdurchschnittlich für die Gesundheit der eigenen Mitarbeiter engagieren und eine vorausschauende, nachhaltige Personalstrategie verfolgen.

Olivia Pita Gonzalez, Bereichsleiterin Human Resources, freut sich über die Auszeichnung: "Das Exzellenzsiegel sehen wir als Bestätigung für unsere Anstrengungen, in unserem Unternehmen ein Umfeld zu schaffen, in dem unsere Mitarbeiter gerne und gesund arbeiten können. Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung, denn sie zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Auch in Zukunft wird die Gesundheit unserer Mitarbeiter im Fokus stehen. Dafür werden wir weiterhin konsequent in den Ausbau unseres Gesundheitsmanagements investieren."

Pressekontakt:

Kristina Schmelzer

Communications

02161 690-6578

Kristina.Schmelzer@santander.de

Original-Content von: Santander Consumer Bank AG, übermittelt durch news aktuell