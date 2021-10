AGRANA Beteiligungs-AG

EANS-News: Mehr Geschmack, Energie und Abwehrkräfte: AGRANA stellt auf der Gulfood Manufacturing in Dubai neue Produktentwicklungen vor

-------------------------------------------------------------------------------- Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- Forschung/Entwicklung/Marketing/Neue Produkte Wien - Die Golfregion und Asien sind ein Anziehungspunkt für neue Nahrungsmittel-Konzepte und ein Markt, der Innovationen offen gegenübersteht. Für den global tätigen österreichischen Nahrungsmittelhersteller AGRANA also der ideale Ort, um neue Produktentwicklungen für Eis, Joghurts, Backwaren, Snacks, Getränke und - neu - Sportnahrung auf der Gulfood Manufacturing vom 7. - 9. November in Dubai vorzustellen. Die Gulfood Manufacturing in Dubai ist eine der bedeutendsten internationalen Fachmessen für die lebensmittelverarbeitende Industrie aus dem Nahen Osten, Nord- und Zentralafrika sowie Asien. AGRANA stellt dort eine Reihe neuer Produkte vor, die den veränderten Anforderungen der Hersteller und Konsumenten gerecht werden. "Mit einem vielfältigen Produktsortiment unterstreichen wir auf der Gulfood Manufacturing-Messe unsere Stärken als breit aufgestelltes Unternehmen mit den Geschäftssegmenten Frucht, Stärke und Zucker. Von Frucht- und Aromenzubereitungen über Verzuckerungsprodukte bis hin zu hochveredelten Stärke- und Stärkespezialprodukten bieten wir unseren Kunden der weiterverarbeitenden Industrie moderne Lösungen aus einer Hand", betont AGRANA-CEO Markus Mühleisen. Ein signifikanter Trend, der durch die Pandemie noch stärker in den Vordergrund rückt, ist das größere Augenmerk der Konsumentinnen und Konsumenten auf eine positive Wirkung der Nahrungsmittel auf das eigene Wohlbefinden und Immunsystem. Gleichzeitig erlebt der bewusste Genuss einen Höhenflug - man gönnt sich auch zuhause etwas Gutes. Beide Konsumtrends zu vereinen und Herstellern eine fertige Lösung zu bieten, ist AGRANA unter anderem mit neuen Geschmacksrichtungen für Trinkjoghurts gelungen. Der Weltmarktführer kombiniert entzündungshemmende Inhaltstoffe wie Ingwer und Kurkuma, die die probiotische Wirkung von Joghurt perfekt unterstreichen. Den neuen Marktbedürfnissen folgend bietet AGRANA weitere innovative Zubereitungen wie beispielsweise proteinreiches griechisches Joghurt, das einen Frische-Kick mit natürlichem Orange-, Zitrone- und Mandarinearomen erhält. Neu im AGRANA-Produktportfolio und speziell für die Region im Mittleren Osten entwickelt, ist das zuckerreduzierte Schokolade-Haselnuss-Topping für Speiseeis. Die Sauce enthält Zuckeralkohole, die Süße gewährleisten und gleichzeitig Kalorien um ein Drittel reduzieren. Innovationen für Sportnahrungsmittel: DuraBeet© und AGENACARB© Die positiven Eigenschaften gleich mehrerer AGRANA-Produkte auf körperliche Leistungsfähigkeit, Ausdauer und Immunabwehr haben die Produktentwickler in einer neuen Mischung für Sportgetränke kombiniert: zum einen rein natürlich hergestelltes, kristallines Betain aus der Zuckerrübe, das wichtige Stoffwechselfunktionen unterstützt und sich positiv auf den Wasserhaushalt der Zelle auswirkt. Das Produkt DuraBeet© enthält 99 Prozent Betain und eignet sich ideal für die Anwendung in Getränken, (Sport-) Riegel und Nahrungsergänzungsmitteln. Zum anderen kommt in der Mischung für Sportgetränkehersteller ein hochlösliches Kohlenhydrat aus dem AGRANA-Stärkesegment mit dem Produktnamen AGENACARB© zum Einsatz. Erstmals ist den AGRANA-Produktentwicklern gelungen, durch einen innovativen Prozess gut wasserlösliche und nicht süße Stärke herzustellen, die der Sportlerin und dem Sportler länger Energie liefert. Für die Geschmacksvarianten des Sportgetränks steht schließlich aus dem Portfolio der AUSTRIA Juice, das Joint Venture von AGRANA und der Raiffeisen Ware Austria, eine breite Auswahl an natürlichen Aromen wie Grapefruit, Johannisbeere, Ananas oder Mango zur Verfügung. Entsprechend dem Marktbedürfnis nach neuen Geschmackserlebnissen präsentiert AUSTRIA Juice auf der Gulfood Manufacturing außerdem ihr Sortiment verschiedener Säfte und Nektare, deren vollmundiges Profil sowie außergewöhnliche Geschmacksrichtungen. Mit den Energy Drinks und den Milky Drinks wird das Portfolio abgerundet und zeigt einmal mehr, über welch breitgefächerten Möglichkeiten AUSTRIA Juice verfügt. Über AGRANA AGRANA veredelt landwirtschaftliche Rohstoffe zu hochwertigen Lebensmitteln und einer Vielzahl von industriellen Vorprodukten. Rund 9.000 Mitarbeiter erwirtschaften an weltweit 55 Produktionsstandorten einen jährlichen Konzernumsatz von rund 2,5 Mrd. EUR. Das Unternehmen wurde 1988 gegründet, ist Weltmarktführer bei Fruchtzubereitungen sowie bedeutendster Produzent von Fruchtsaftkonzentraten in Europa und im Segment Stärke bedeutender Produzent von kundenspezifischen Kartoffel-, Mais- und Weizenstärkeprodukten sowie von Bioethanol. AGRANA ist das führende Zuckerunternehmen in Zentral- und Osteuropa. Diese Meldung steht unter https://www.agrana.com/ [https://www.agrana.com/] zur Verfügung. Rückfragehinweis: AGRANA Beteiligungs-AG Mag.(FH) Hannes Haider Investor Relations Tel.: +43-1-211 37-12905 e-mail:hannes.haider@agrana.com Mag.(FH) Markus Simak Pressesprecher Tel.: +43-1-211 37-12084 e-mail: markus.simak@agrana.com Ende der Mitteilung euro adhoc --------------------------------------------------------------------------------

