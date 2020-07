AGRANA Beteiligungs-AG

EANS-Hauptversammlung: AGRANA Beteiligungs-AG

Ergebnisse zur Hauptversammlung

-------------------------------------------------------------------------------- Information zur Hauptversammlung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- 03.07.2020 AGRANA Hauptversammlung beschließt Dividende von 0,77 EUR Die 33. ordentliche Hauptversammlung der AGRANA Beteiligungs-AG beschloss heute die Auszahlung einer Dividende für das Geschäftsjahr 2019|20 in Höhe von 0,77 EUR je Aktie (Vorjahresdividende: 1,00 EUR je Aktie). "Entsprechend unserer transparenten Dividendenpolitik wollen wir den Aktionären auch heuer eine solide Dividende auszahlen. Sie orientiert sich am Ergebnis, am Cashflow sowie an der Verschuldungssituation des Konzerns unter Wahrung einer soliden Bilanzstruktur und bezieht aktuelle Ereignisse sowie die zukünftig zu erwartende Geschäftsentwicklung mit ein", betont DI Johann Marihart, Vorstandsvorsitzender der AGRANA Beteiligungs-AG. Den Mitgliedern des Vorstandes, DI Johann Marihart (Vorsitzender), Mag. Stephan Büttner, Mag. DI Dr. Fritz Gattermayer, DI Dr. Norbert Harringer und Dkfm. Thomas Kölbl, sowie den Mitgliedern des Aufsichtsrats wurde im Rahmen der Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2019|20 die Entlastung erteilt. Weiters wurde durch das Ausscheiden von Dr. Wolfgang Heer MMag. Dr. Andrea Gritsch, Rechtsanwältin bei WOLF THEISS Rechtsanwälte GmbH & Co KG, neu in den Aufsichtsrat gewählt. Die Hauptversammlung hat die PwC Wirtschaftsprüfung GmbH, Wien, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2020|21 bestellt. Diese Presseaussendung ist auf Deutsch und Englisch auf www.agrana.com [http:// www.agrana.com/] abrufbar. Rückfragehinweis: AGRANA Beteiligungs-AG Mag.(FH) Hannes Haider Investor Relations Tel.: +43-1-211 37-12905 e-mail:hannes.haider@agrana.com Mag.(FH) Markus Simak Pressesprecher Tel.: +43-1-211 37-12084 e-mail: markus.simak@agrana.com Ende der Mitteilung euro adhoc --------------------------------------------------------------------------------

