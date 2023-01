STERN

Exklusiv im stern: Die Musikerin Lady Bitch Ray über die Schönheits-OPs der Popikone: "Madonna hat ein neues Tabu gefunden."

Hamburg (ots)

Der Popstar Madonna sorgte zuletzt mit einer krassen optischen Veränderung für Aufsehen. Offenbar hat sich die 64-jährige Sängerin einigen Schönheitheitsoperationen unterzogen. Auf einigen Fotos auf ihrem Instagram-Account ist Madonna kaum wiederzukennen. In einem Gastbeitrag im Magazin stern verteidigt nun die Musikerin und Autorin Lady Bitch Ray die Verwandlungen von Madonna als letzten Tabubruch. "Es könnte also sein, dass Madonna ein neues Tabu gefunden hat, das sie brechen will: die Degradierung von Frauen bezüglich des Alters und der plastischen Chirurgie", schreibt die Lady Bitch Ray, bürgerlich Reyhan Sahin, Autorin einer Madonna-Autobiographie.

Sahin ist davon überzeugt, dass eine Frau mit ihrem Körper tun sollte, was sie sich wünscht. Gleichzeitig beobachte die Autorin aber auch eine beunruhigte Entwicklung: "Etwa, wenn plastische Chirurgie, gerade bei jungen Frauen und Mädchen, zu einer Routine und Normalität geworden ist. Da wird das Spritzen von Botox und Hyaluron in Wangen, Lippen und Augenbereich, da werden Brust- und Po-Implantate, die oftmals den männlichen Fantasien entsprechen, wie alltägliche Kosmetikbehandlungen gehandhabt."

