stern-Recherchen zeigen: Illegale Querdenker-Schulen machen sich in Deutschland breit

Querdenker und Rechtsradikale betreiben in Deutschland eigene Schulen - über das ganze Bundesgebiet verteilt gibt es mehrere Dutzend. Das zeigt eine stern-Recherche, bei der Kollegen in die Szene einstiegen.

Organisiert werden diese "schulähnlichen Einrichtungen" von Eltern, die das staatliche Schulsystem ablehnen. Allen Beteiligten ist bewusst, dass diese Schulen offiziell niemals anerkannt werden und ihnen Strafen drohen, denn in Deutschland ist es verboten, Kinder selbst zu unterrichten. "Realistisch gesehen, haben wir alle unseren Bußgeldbescheid auf dem Tisch", sagt eine Mutter aus der Szene. Die Eltern geben sich untereinander Tipps, wie man die Schulpflicht unterlaufen kann. Fachanwälte unterstützen die Szene bereits.

Auffällig ist bei den Inhalten der Schule die Nähe zu Denkmustern der Nationalsozialisten. Stephan Kramer, der Chef des Verfassungsschutzes in Thüringen, warnt: Auf dem Lehrplan stünden nicht selten antisemitische Verschwörungstheorien, Gedankengut der Reichsbürgerszene, Widerstand gegen den Staat und die Demokratie. "Das Phänomen kennen wir aus dem Bereich der Sekten", sagt Kramer dem stern. "So sollen Menschen von Kindesbeinen an indoktriniert werden."

Die stern-Recherchen zeigen: Bisher hat der Staat das Thema zu wenig im Blick und schaut über diese Schulen hinweg.

