Versicherung der Kameraausrüstung on demand: CosmosDirekt bietet ab sofort Schutz, wenn man ihn braucht

- Mit dem Versicherungsschutz CosmosDirekt NOW ist neues, gebrauchtes und gemietetes Equipment schon ab einem Tag unter anderem gegen Beschädigung und Diebstahl abgesichert. - Die Produktlösung CosmosDirekt NOW ist bisher einmalig auf dem deutschen Markt und mit ihrem flexiblen On-Demand-Schutz die innovative Antwort auf sich verändernde Kundenbedürfnisse.

Gerade jetzt im Sommer dürfte sich so mancher Fotograf auf Motive mit frischen, satten Farben freuen. Entscheidend für schöne Bilder ist jedoch nicht nur das Können des Fotografen, sondern auch das entsprechende Handwerkszeug: Kameras, Objektive und Filter sind nur einige der begehrten Werkzeuge, die zu einer umfangreichen Ausrüstung gehören. Doch die haben ihren Preis. Mehrere tausend Euro kann das Equipment kosten und selbst bei gebrauchten oder gemieteten Geräten heißt es tief in die Tasche greifen. Damit die Investition im Schadenfall nicht zum finanziellen Desaster wird, bietet CosmosDirekt, der Direktversicherer der Generali in Deutschland, ab sofort eine On-Demand-Versicherung für Kameras inklusive Ausrüstung an.

FLEXIBEL UND EINFACH ABGESICHERT

Der Abschluss der Versicherung CosmosDirekt NOW ist nicht nur flexibel und einfach, sondern bisher auch einzigartig im deutschen Markt: Täglich kann der Versicherungsschutz auf now.cosmosdirekt.de aktiviert oder deaktiviert werden. So kann beispielsweise bei einer Reise ein mehrtägiger Schutz exakt geplant werden. Alternativ kann auch eine Flatrate abgeschlossen werden, zum Beispiel für einen Monat.

Mit der On-Demand-Versicherung CosmosDirekt NOW ist sowohl neues als auch gebrauchtes oder gemietetes Equipment gegen Beschädigung, Diebstahl, Verlust oder Zerstörung ohne Selbstbeteiligung abgesichert. Der Versicherungsnehmer bekommt dann bei Beschädigungen die notwendigen Reparaturkosten erstattet und bei einem Totalschaden oder Abhandenkommen ein Ersatzgerät. Sofern eine Ersatzbeschaffung nicht möglich ist, wird die zum Schadenzeitpunkt gültige Versicherungssumme ausgezahlt.

INNOVATION DURCH KONZERNEIGENES KNOW-HOW UND KOOPERATION MIT NEODIGITAL VERSICHERUNG AG

CosmosDirekt entwickelt ihre Produkte immer mit Blick auf die sich ändernden Kundenbedürfnisse: Die neue On-Demand-Versicherung CosmosDirekt NOW entspricht dem Wunsch der Kunden nach mehr Flexibilität. Es ist nach der Lieblingsstückversicherung für das Handy bereits das zweite Produkt der Kooperation zwischen CosmosDirekt und dem InsurTech-Unternehmen Neodigital mit Sitz in Neunkirchen. Das Unternehmen ist spezialisiert auf die Digitalisierung von Prozessen der gesamten Wertschöpfungskette rund um das Thema Versicherungen und ermöglicht somit dem Vertriebspartner, über einen Produkt-Konfigurator eigene, individualisierte Versicherungsprodukte selbst zu gestalten.

Die Plattform, auf der sich die Kunden für die On-Demand-Versicherung registrieren und diese dort auch verwalten können, stellt das konzerninterne Start-up LINGS bereit. LINGS ist seit mehr als drei Jahren erfolgreich in der Schweiz aktiv und wurde im dortigen Insurtech Innovation Hub der Generali entwickelt, dem House of Insurtech Switzerland AG.

COSMOSDIREKT

CosmosDirekt ist Deutschlands führender Online-Versicherer und der Direktversicherer der Generali in Deutschland. Mit einfachen und flexiblen Online-Angeboten und kompetenter persönlicher Beratung rund um die Uhr setzt das Unternehmen neue Maßstäbe in der Versicherungsbranche. Zum Angebot zählen private Absicherung, Vorsorge und Geldanlage. Mehr als 1,8 Millionen Kunden vertrauen auf CosmosDirekt.

GENERALI IN DEUTSCHLAND

Die Generali ist eine der führenden Erstversicherungsgruppen im deutschen Markt mit Beitragseinnahmen von 14,4 Mrd. EUR und rund 10 Mio. Kunden Ende 2020. Als Teil der internationalen Generali Group ist die Generali in Deutschland mit den Marken Generali, CosmosDirekt und Dialog in den Segmenten Leben, Kranken und Schaden/Unfall tätig. Ziel der Generali ist es, für ihre Kunden ein lebenslanger Partner zu sein, der dank eines hervorragenden Vertriebsnetzes im Ausschließlichkeits- und Direktvertrieb sowie im Maklerkanal innovative, individuelle Lösungen und Dienstleistungen anbietet.

