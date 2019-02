CosmosDirekt

Versicherungstipp: Zahnvorsorge - frühes Kümmern zahlt sich aus

Saarbrücken (ots)

Fast jeder vierte Deutsche ohne Zahnzusatzversicherung hat keine Police abgeschlossen, da er aktuell gesunde Zähne hat (22 Prozent). Das ergab die repräsentative forsa-Umfrage (1) im Auftrag von CosmosDirekt, dem Direktversicherer der Generali in Deutschland.

- 46 Prozent der unter Dreißigjährigen ohne Zahnzusatzversicherung haben sich bislang noch gar keine Gedanken darüber gemacht. - Nicole Canbaz, Vorsorgeexpertin bei CosmosDirekt, erklärt, warum sich der frühzeitige Abschluss der Police vor allem bei gesunden Zähnen lohnt.

Ein strahlendes Lächeln ist die beste Visitenkarte für einen sympathischen ersten Eindruck. Wer auch später mit perfekt gepflegten Zähnen glänzen möchte, sollte schon früh an die Zukunft der eigenen Zähne denken - und eine Zahnzusatzversicherung abschließen. Am besten schon lange bevor Investitionen in Brücke oder Krone notwendig werden. Warum sich ein rechtzeitiger Abschluss lohnt und welche Schritte Versicherte für eine langfristige Zahngesundheit beachten sollten, erklärt Nicole Canbaz, Vorsorgeexpertin bei CosmosDirekt.

FRÜH ABSCHLIEßEN UND GERINGERE BEITRÄGE SICHERN

Für die Höhe der monatlichen Beiträge einer Zahnzusatzversicherung ist der Zeitpunkt des Abschlusses entscheidend. Wer früh einsteigt, kann mit niedrigen Beiträgen rechnen - und ist auch finanziell abgesichert, wenn es später zu höheren Behandlungskosten kommt. Der maximale Erstattungsbetrag wird meist durch die sogenannte Zahnstaffel, die im Vertrag festgelegt ist, begrenzt. "In der Regel erhöht sich die Maximalgrenze der Versicherungsleistung jährlich. Der Leistungsumfang der Versicherer unterscheidet sich dabei je nach Tarif", so Nicole Canbaz.

MIT GESUNDEN ZÄHNEN EINSTEIGEN

Je früher man eine Zahnzusatzversicherung abschließt, desto besser. Sind die Zähne bereits erkrankt oder wurde eine Behandlung vom Zahnarzt empfohlen oder begonnen, bevor die Zahnzusatzversicherung beantragt wurde, sind diese Leistungen nicht durch die Versicherung abgedeckt. "Wer mit einem gesunden Gebiss ,einsteigt', kann viel Geld sparen - gerade wenn später eine aufwendigere Behandlung notwendig wird", so Nicole Canbaz. Umso erstaunlicher ist, dass fast jeder vierte Deutsche ohne Zahnzusatzversicherung angibt, wegen gesunder Zähne keine Police zu besitzen (22 Prozent). Das zeigt die aktuelle forsa-Umfrage im Auftrag von CosmosDirekt, dem Direktversicherer der Generali in Deutschland. Weitere 19 Prozent der Befragten ohne Police sagen, sie hätten sich bisher noch keine Gedanken über eine solche Absicherung gemacht. Bei den unter Dreißigjährigen sind es sogar 46 Prozent. Dies wäre jedoch sinnvoll, so Nicole Canbaz: "Denn die Mehrheit der Deutschen hatte schon einmal einen Zahn mit Karies, also mit einem Loch. Eine solche Erkrankung kann früher oder später zu größeren Arbeiten am Gebiss führen, die aufwendige und vor allem auch kostspielige Eingriffe mit sich bringen können. Vor diesen Kosten kann eine Zahnzusatzversicherung schützen."

ZUSATZPOLICE SCHÜTZT VOR TEUREN EINGRIFFEN

Wer auf eine Zahnzusatzversicherung verzichtet, riskiert, später für schöne Zähne tief in die Tasche greifen zu müssen. Denn der Festzuschuss der gesetzlichen Krankenkassen deckt meist nur einen Bruchteil der Behandlungskosten ab. Nicht enthalten sind darin zum Beispiel Zahnersatz wie Keramik-Kronen oder höherwertige Zahnbrücken. Mit einer Zahnzusatzversicherung lässt sich der zu zahlende Eigenanteil erheblich senken. "Eine Zahnzusatzversicherung ist für jeden sinnvoll, der mehr als den Standard haben möchte und beispielsweise auf besseres Material Wert legt", sagt die Expertin.

(1) Bevölkerungsrepräsentative Umfrage "Zahngesundheit" des Meinungsforschungsinstituts forsa im Auftrag von CosmosDirekt. Im Oktober 2018 wurden in Deutschland 1.003 Personen ab 18 Jahren befragt.

