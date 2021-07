Alpenregion Bludenz Tourismus GmbH

Dem Himmel so nah im Biosphärenpark Großes Walsertal. DreamAlive Sleep Lodge eröffnet in Faschina.

Faschina

Mit der innovativen DreamAlive Sleep Lodge zählt der Biosphärenpark Großes Walsertal seit dieser Woche ein neuartiges, naturnahes Freiluft-Schlaferlebnis zu seinen Attraktionen. Kraft tanken, entspannen, die Natur mit allen Sinnen genießen und nachts den Sternenhimmel beobachten. Die Idee der DreamAlive Lodge ist eine außergewöhnliche. Mit allen Annehmlichkeiten eines klassischen Hotelzimmers ausgestattet und vom nahegelegenen Alpenresort Walsertal betreut, ermöglicht dasweltweit erste mobile, 360° verglaste Outdoor-Hotelzimmer eine Übernachtung der ganz besonderen Art inmitten der wunderbaren Naturkulisse des Biosphärenparks Großes Walsertal. Das Gemeinschaftsprojekt von Jungunternehmer Philipp Herburger, der Alpenregion Bludenz Tourismus GmbH, dem ****S-Hotel Alpenresort Walsertal und SAMINA Schlafsysteme bietet damit einzigartiges naturnahes Outdoor-Schlaferlebnis, Ruhe und Erholung gleichermaßen. Unter freiem Himmel ist jeder Besucher nicht nur zu Gast in der Lodge, sondern auchzu Gast in der Natur. Das Konzept erfreut sich reger Nachfrage.Seit dieser Woche empfängt die DreamAlive Lodge die ersten begeisterten Gäste aus dem In- und Ausland. Wer die Natur ebenfalls hautnah erleben und im Freiluft-Schlafzimmer nächtigen möchte, hat nochbis 10. Oktober 2021 Gelegenheit dazu. Mehr zu DreamAlive: www.dreamalive.world/standort/walsertal-faschina/ Mehr zum Biosphärenpark Großes Walsertal: www.walsertal.at DreamAlive Glass Lodge Jetzt buchen!

