Vergölst GmbH

Vergölst erhält den Deutschen Fairness-Preis 2021

Bild-Infos

Download

Hannover (ots)

Kunden auf Augenhöhe begegnen und Leistungsversprechen verlässlich einhalten - auf diese Werte kam es beim Deutschen Fairness-Preis 2021 an. Die Befragung zum Thema Kundenzufriedenheit wurde vom Deutschen Institut für Service-Qualität im Auftrag des Nachrichtensenders ntv durchgeführt. Vergölst erhielt eine Auszeichnung in der Kategorie "Freie Kfz-Werkstätten".

Die repräsentative Befragung fand über ein Online-Portal statt und soll Verbrauchern praktische Entscheidungshilfen geben. Die Befragten konnten bewerten, welche Anbieter im Bereich Fairness derzeit führend am Markt sind. Je Kategorie konnten die Teilnehmer nur ein Unternehmen beurteilen, bei dem sie in den letzten zwölf Monaten Kunde waren. Insgesamt nahmen mehr als 63.500 Befragte teil - bewertet wurden 834 Unternehmen aus 61 Branchen-Kategorien. In die Einzelauswertung gelangten alle Anbieter, die mehr als 80 Kundenbewertungen erhielten.

Vergölst belegte in der Sparte "Freie Kfz-Werkstätten" den dritten Platz - insgesamt bekamen zehn Dienstleister in dieser Kategorie eine Auszeichnung. Die Teilnehmer bewerteten die Leistungsbereiche Zuverlässigkeit, Preis-/Leistungsverhältnis, Weiterempfehlung und Transparenz. Hierbei wurden unter anderem die folgenden Themen abgefragt: Preisgestaltung und Zuverlässigkeit der Produkte, Einhaltung von Absprachen, Kulanz bei Reklamationen, Transparenz von Rechnungen und Verträgen sowie Vollständigkeit und Verständlichkeit von Produktinformationen. Im Leistungsbereich Transparenz konnte sich Vergölst sogar den 1. Platz unter allen Anbietern sichern.

"Wir freuen uns sehr über dieses Ergebnis und sehen es als einen Vertrauensbeweis unserer Kunden. Als Traditionsunternehmen mit mehr als 90 Jahren Erfahrung am Markt ist es für uns wichtig, an unseren Unternehmenswerten festzuhalten und gleichzeitig stets mit der Zeit zu gehen. Die Auszeichnung zeigt, dass wir hier auf dem richtigen Weg sind", sagt Frauke Wieckberg, Geschäftsführerin bei Vergölst.

Original-Content von: Vergölst GmbH, übermittelt durch news aktuell