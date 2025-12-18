PRESSEPORTAL Presseportal Logo

UNO-Flüchtlingshilfe e.V.

Prominente setzen Zeichen der Solidarität: Unterstützung für Geflüchtete im Winter

  • Bild-Infos
  • Download

Bonn (ots)

Die UNO-Flüchtlingshilfe freut sich über die engagierte Unterstützung zahlreicher prominenter Persönlichkeiten, die sich in diesem Winter für Menschen auf der Flucht stark machen. Besonders in der kalten Jahreszeit ist Hilfe lebenswichtig - denn Millionen Geflüchtete leben in provisorischen Unterkünften und benötigen dringend Schutz, warme Kleidung und Heizmaterial. Neu an der Seite der UNO-Flüchtlingshilfe sind in diesem Jahr Charly Hübner, Milan Peschel und Nilam Farooq. Gemeinsam mit vielen weiteren Botschafter*innen setzen sie ein wichtiges Zeichen für Mitmenschlichkeit.

"Gerade jetzt, wo Kälte und Not die Schwächsten besonders hart treffen, zählt jede Unterstützung. Gemeinsam mit vielen Kolleginnen und Kollegen wollen und müssen wir den Blick auf die humanitäre Situation Geflüchteter lenken und konkrete Hilfe möglich machen," so der Regisseur und Schauspieler Charly Hübner.

Auch Schauspielerin Valerie Niehaus, die die Arbeit der UNO-Flüchtlingshilfe bereits seit Jahren unterstützt, betont: "Mitgefühl allein reicht nicht - wir müssen handeln. Es ist ein gutes Gefühl zu wissen, dass unsere Unterstützung direkt dabei hilft, Familien Schutz und Wärme zu geben."

Als deutscher Partner des UN-Flüchtlingshilfswerk (UNHCR) motiviert und mobilisiert die UNO-Flüchtlingshilfe die Zivilgesellschaft internationale und nationale Hilfsprogramme für Geflüchtete finanziell zu unterstützen und schafft öffentliches Bewusstsein für Menschen auf der Flucht. Weltweit sind 117,3 Millionen Menschen aufgrund von Verfolgung, Konflikten, Gewalt und Menschenrechtsverletzungen gewaltsam vertrieben. Aktuell unterstützen viele prominente Persönlichkeiten die UNO-Flüchtlingshilfe: Neben Valerie Niehaus, Charly Hübner, Milan Peschel und Nilam Farooq engagieren sich aktuell auch Annette Frier, Natalia Wörner, Bjarne Mädel, Yared Dibaba, Gesine Schwan, Adnan Maral, Norbert Bisky, Oliver Rohrbeck und Sebastian Koch.

Mehr unter https://www.uno-fluechtlingshilfe.de/spenden/winter-25-b

Zum Video mit Charly Hübner geht es hier.

Pressekontakt:

Marius Tünte, Tel. 0228-90 90 86-47,
marius.tuente@uno-fluechtlingshilfe.de

Original-Content von: UNO-Flüchtlingshilfe e.V., übermittelt durch news aktuell

