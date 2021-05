UNO-Flüchtlingshilfe e.V.

Beweggründe - der neue Podcast der UNO-Flüchtlingshilfe

Start mit Marina Weisband am 13. Mai

Ein Audio

BeweggründeTrailer.mp3

MP3 - 3,4 MB - 01:30 Download

Bonn (ots)

Am Donnerstag (13.5.) startet der Podcast "Beweggründe" der UNO-Flüchtlingshilfe. In der ersten von sieben Folgen ist die Aktivistin, Publizistin und Politikerin Marina Weisband zu Gast. Sie schaut auf ein bewegtes Leben zurück: aufgewachsen in der Ukraine kam sie im Jahr 1994 mit ihren Eltern als Flüchtling nach Wuppertal. Später studierte Weisband in Münster Psychologie.

Der Podcast "Beweggründe" macht das Thema Flucht mit all seinen Aspekten greifbarer. In sehr persönlichen und bewegenden Gesprächen erzählen bekannte Menschen aus Deutschland über ihre Fluchterfahrung. Marina Weisband, Yared Dibaba, Sawsan Chebli, Ilija Trojanow, Enissa Amani, Lena Gorelik und Rauand Taleb erzählen davon, wie es sich anfühlt, kurz bevor man das eigene Zuhause verlassen muss, was auf der Flucht passiert und wie solche Erlebnisse prägen. Jede Folge beschäftigt sich aber auch mit der Frage, wie wir alle helfen können und wie die deutsche Zivilgesellschaft Geflüchteten das Ankommen erleichtern kann.

"Hinter jeder Flucht steht eine Geschichte. Wir wollen einige dieser Geschichten hören, wollen in unserem Podcast über Aufbruch und Ankunft mit unseren Gäst*innen sprechen", betont Peter Ruhenstroth-Bauer, Geschäftsführer der UNO-Flüchtlingshilfe und gemeinsam mit Svenja von Reuss Gastgeber des neuen Podcasts.

Staffel 1 - Ankommen

Wie ist es, als geflüchtete Person neu in einem Land anzukommen, das Schutz und Sicherheit verspricht? Sich in einer Gesellschaft einzuleben und sein Leben neu aufzubauen? Wie beeinflusst der Fluchthintergrund die eigene Identität, wie wirken Erfahrungen der Flucht nach und was ist "Heimat"? Das sind nur einige der Fragen, über die die UNO-Flüchtlingshilfe zum Auftakt mit bekannten Persönlichkeiten aus Deutschland spricht.

"In allen Folgen stehen die Gäst*innen im Mittelpunkt, es geht weder um permanente Betroffenheit noch um den moralischen Zeigefinger. Die Gespräche sind wie unsere Gesprächspartner*innen divers, es wird ernst, lustig, emotional, grundsätzlich und persönlich", fasst Svenja von Reuss von der UNO-Flüchtlingshilfe zusammen.

Beweggründe - der Podcast der UNO-Flüchtlingshilfe

Svenja von Reuss, Social-Media-Redakteurin der UNO-Flüchtlingshilfe, führt gemeinsam mit Peter Ruhenstroth-Bauer, dem Geschäftsführer der UNO-Flüchtlingshilfe, durch die Folgen, die ab 13. Mai, jeden zweiten Donnerstag, auf:

https://www.uno-fluechtlingshilfe.de/informieren/aktuelles/podcast

und auf den gängigen Podcast-Portalen erscheinen.

Der Trailer zur ersten Staffel "Ankommen" sowie die erste Folge mit Marina Weisband ist abrufbar unter:

https://www.uno-fluechtlingshilfe.de/informieren/aktuelles/podcast

(Der Trailer ist auch der Pressemeldung beigefügt.)

Original-Content von: UNO-Flüchtlingshilfe e.V., übermittelt durch news aktuell