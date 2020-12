UNO-Flüchtlingshilfe e.V.

Winterkampagne "Schutz schenken"

Prominente Schauspieler*innen engagieren sich für die UNO-Flüchtlingshilfe

BonnBonn (ots)

Anlässlich der Winterkampagne der UNO-Flüchtlingshilfe "Schutz schenken" engagieren sich sechs Prominente mit einer Video-Botschaft für Geflüchtete: Janina Fautz, Annette Frier, Adnan Maral, Valerie Niehaus, Andrea Sawatzki und Khadra Sufi appellieren, Menschen auf der Flucht nicht zu vergessen. In der Winterzeit erinnert die UNO-Flüchtlingshilfe, der deutsche Partner des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen (UNHCR), jedes Jahr an die derzeit fast 80 Millionen Menschen auf der Flucht. Schwerpunkt 2020 ist der Nahe Osten. Rund 3,8 Millionen Flüchtlinge brauchen dort dringend Hilfe, um sicher, warm und gesund durch den Winter zu kommen.

"Wir sind sehr dankbar für das Engagement der Künstler*innen, die sich gemeinsam mit uns für Flüchtlinge einsetzen. Wir wissen, dass wir die Konflikte im Nahen Osten nicht von Deutschland aus beenden können. Aber wir können und müssen helfen, so gut es eben geht", fasst Peter Ruhenstroth-Bauer, der Geschäftsführer der UNO-Flüchtlingshilfe, die aktuelle Kampagne zusammen.

Im Mittelpunkt stehen in diesem Jahr Flüchtlinge im Nahen Osten, denn der Krieg in Syrien befindet sich bereits im zehnten Jahr. Ein Ende ist nicht in Sicht. Mit dem Winter naht die Jahreszeit, die Flüchtlinge und Binnenvertriebene im Nahen Osten am meisten fürchten. Sie sind kalten Temperaturen, Schnee und starken Winden oftmals schutzlos ausgeliefert. In diesem Winter kommt die ständige Gefahr des Covid-19-Virus hinzu, das sich insbesondere in den überfüllten Camps rapide ausbreiten kann.

Den Menschen vor Ort schützende Unterkünfte zur Verfügung zu stellen und die medizinische Versorgung gleichzeitig aufrechtzuerhalten, ist ein enormer Kraftakt, der sowohl personelle als auch finanzielle Ressourcen beansprucht. Daher ist der UNHCR im Winter mehr denn je auf die Hilfe und Spenden der Zivilgesellschaft angewiesen.

Kampagnenvideo sowie Unterstützungsmöglichkeiten unter:

www.uno-fluechtlingshilfe.de/schutz

