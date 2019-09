UNO-Flüchtlingshilfe e.V.

Weltkindertag am 20. September

UNO-Flüchtlingshilfe: Südsudan - Eine Krise der Kinder

Bonn (ots)

Am morgigen Weltkindertag werden die längst nicht überall garantierten besonderen Bedürfnisse der Kinder, ihre Rechte und der Kinderschutz in den Fokus gerückt.

Besonders Kinder auf der Flucht müssen aufgrund ihrer prekären und unsicheren Lage leiden: "Mehr als die Hälfte aller Flüchtlinge weltweit sind Kinder. Viele von ihnen verbringen die ganze Kindheit im Exil, nicht selten von ihren Familien getrennt. Oft werden sie Zeugen oder Opfer von Gewalt und Ausbeutung. Kinder werden als Soldaten zwangsrekrutiert und entführt. Am Weltkindertag müssen wir ihre Schicksale ins öffentliche Bewusstseins rücken", so Peter Ruhenstroth-Bauer, Geschäftsführer der UNO-Flüchtlingshilfe, dem nationalen Partner des UN-Flüchtlingshilfswerks (UNHCR).

Vor allem für Flüchtlingskinder aus dem Südsudan ist die Situation besorgniserregend. Die Flüchtlingskrise in diesem Land ist in erster Linie eine Krise der Kinder. Ungefähr 63 Prozent der insgesamt 2,3 Millionen südsudanesischen Flüchtlinge sind Kinder. Mehr als 65.000 von ihnen gingen unbegleitet oder getrennt von ihren Eltern oder Verwandten ins Exil. Da die Südsudan-Hilfe des UNHCR dramatisch unterfinanziert ist, haben die Aufnahmeländer häufig nicht die Möglichkeit, den südsudanischen Flüchtlingskindern angemessen zu helfen und ihnen Perspektiven zu geben.

In Uganda beispielsweise, gibt es viel zu wenige ausgebildete Lehrer. Auf 80 Flüchtlingskinder, die in Uganda zur Schule gehen, kommt nur ein Lehrer. Das Bildungsniveau der südsudanischen Kinder gehört zu den niedrigsten der Welt. Geldmangel macht sich auch in vielen anderen Bereichen bemerkbar: In Äthiopien haben 62 Prozent der Flüchtlingsfamilien keinen Zugang zu soliden Unterkünften, im Sudan gibt es nur eine sehr unzureichende medizinische Versorgung für Südsudanesen.

Um die Lage der Flüchtlingskinder aus dem Südsudan zu verbessern, hat der UNHCR sein Engagement in den Bereichen Familienzusammenführung, Bildung und Schutz umfassend verstärkt. 2019 stellte die UNO-Flüchtlingshilfe der Südsudan-Hilfe des UNHCR - zu der auch die Bereitstellung von medizinischer Versorgung, von Unterkünften, lebenswichtigen Basisgütern sowie Hilfen für besonders gefährdete Familien gehören - bislang eine Million Euro zur Verfügung.

Mehr Informationen zum Weltkindertag unter: www.uno-fluechtlingshilfe.de/weltkindertag

Pressekontakt:

Dietmar Kappe

Tel. 0228-90 90 86-41

kappe@uno-fluechtlingshilfe.de

Original-Content von: UNO-Flüchtlingshilfe e.V., übermittelt durch news aktuell