WestLotto

1,2 Millionen Euro gehen in den Raum Bonn

Vierter Lotto-Millionär im August

Münster (ots)

Die Glückssträhne der Nordrhein-Westfalen im Monat August setzt sich fort: Ein Spielteilnehmer aus dem Raum Bonn räumte bei der Ziehung von LOTTO 6aus49 am Mittwoch (24. August) rund 1,2 Millionen Euro in der zweiten Gewinnklasse ab. Es ist bereits der vierte WestLotto-Millionär in diesem Monat bei LOTTO 6aus49.

Millionär in der Gewinnklasse 2

Bei LOTTO 6aus49 ist es nicht nur der erste Gewinnrang, der Summen in Millionenhöhe für die Tipper bereithält. Diese kann es auch ohne Superzahl für "Sechs Richtige" geben. Bei der jüngsten Ausspielung am 24. August hat ein Spielteilnehmer aus dem Raum Bonn die zweite Gewinnklasse getroffen. Er sagte als Einziger bundesweit die Zahlen 7, 15, 26, 34, 40 und 49 korrekt voraus. Dafür erhält der WestLotto-Kunde 1.206.210,80 Euro. Nur die passende Superzahl fehlte ihm zum Knacken des Jackpots.

Gewinn mit der WestLotto-Karte

Der Neu-Millionär ist WestLotto bereits namentlich bekannt, da er mit der WestLotto-Karte, der Kundenkarte von WestLotto, in einer Annahmestelle im Raum Bonn gespielt hat. Der Spieleinsatz lag bei 49 Euro, da der Glückspilz seine Tipps gleich für fünf Wochen und jeweils für die Mittwochs- und Samstagsziehungen platziert hatte. Der Abgabetag war der 2. August, so dass bei den kommenden Ziehungen sogar noch weitere Gewinne anfallen können.

Vierter Millionär im August

Der Neu-Millionär ist inzwischen der vierte Tipper aus Nordrhein-Westfalen der im laufenden Monat August 2022 bei LOTTO 6aus49 einen siebenstelligen Gewinn abräumen konnte. Millionengewinne wurden bereits im Raum Wuppertal, im Kreis Heinsberg und im Hochsauerlandkreis ausgezahlt. Übrigens alle durch Treffer im zweiten Rang von LOTTO 6aus49. Die Millionärsbilanz von WestLotto über alle Lotterien hinweg im laufenden Jahr 2022 liegt inzwischen bei 26 Gewinnen im neun- bis siebenstelligen Bereich.

Jackpot bei rund 14 Millionen Euro

Da die Gewinnklasse 1 unbesetzt blieb, steigt der Jackpot weiter an. Zur kommenden Ziehung am Samstag (27. August) sind rund 14 Millionen Euro im Topf. Wer sein Glück probieren möchte: Tipps können in allen WestLotto-Annahmestellen und unter www.westlotto.de abgegeben werden.

